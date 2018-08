De bijzondere rituelen van een seriële topschutter

Filippo Inzaghi, topschutter van Juventus, AC Milan en de nationale ploeg van Italië, had een grappig ritueel voor de wedstrijd. Hij had de gewoonte om kinderkoekjes te snoepen, maar hij liet er altijd twee in de verpakking zitten. Jelle Vossen placht een tijdje drie witloofblaadjes te verorberen voor hij het veld op ging. Gary Lineker 'spaarde' zijn beste schoten op voor tijdens de match en trapte tijdens de opwarming niet op doel. Op welk niveau ook, de beste spitsen ter wereld zijn altijd al erg inventief geweest als het erop aankwam hun slaagkansen voor doel te verhogen. Goed gevonden of ronduit belachelijk, elk van die gewoontes heeft mee de legende van de grootste goalgetters helpen creëren.

Bij Ajax gaf Johan Cruijff een por in de buik van doelman Gert Bals voor elke wedstrijd en hij deed zijn uiterste best om voor de aftrap zijn kauwgum op de helft van de tegenstander te spuwen. Nog vermakelijker was Cruijffs maatje Gerrie Mühren, die tijdens Europacupwedstrijden absoluut de onderbroek van zijn ploeggenoot Sjaak Swart wilde dragen.

'Ik verzeker je: dat doe ik tegenwoordig niet meer', probeert Jelle Vossen zich vrij te pleiten van die passie voor witloof die ontstond in het seizoen 2010/11. 'De dag voor de wedstrijd had ik bij mijn ouders witloof gegeten. Het is stom, maar doordat ik de dag erop twee goals maakte, dacht ik dat ik maar evengoed al mijn kansen kon benutten en dus zo verder doen.' Vossen zou 18 keer scoren in zijn eerste 14 wedstrijden bij Genk en tevens de spits van de Rode Duivels worden. Daarna maakte hij een einde aan die gewoonte. 'Ik hield wel van de smaak van witloof maar ik besefte dat ik zo niet door kon gaan, dus ben ik ermee gestopt.' Heeft hij ook afgerekend met alle vormen van bijgeloof? 'Toch bijna. Ondanks alles warmde ik me tegen Standard op aan de linkerkant en ik scoorde niet. Tegen Eupen warmde ik me aan de rechterkant op en maakte drie goals. Dus je ziet het al gebeuren dat ik me de komende weken weer aan de rechterkant ga opwarmen.' Dat is natuurlijk alleen maar een kwestie van gezond verstand.

Lees de volledige reportage over de kunst van het scoren in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 8 augustus.