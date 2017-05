De comeback van Kompany: 'Vincent heeft alle kwatongen het zwijgen opgelegd'

Vincent Kompany is door bondscoach Roberto Martinez opgenomen in de 27-koppige selectie Rode Duivels voor de oefeninterland tegen Tsjechië (maandag 5 juni, 20u45) en de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland (9 juni, 20u45 Belgische tijd).

De laatste speelminuten van de 31-jarige verdediger in het nationale shirt dateren al van 13 oktober 2015 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël. Eind vorig jaar werd hij wel nog opgeroepen voor een oefeninterland tegen Nederland en de thuiswedstrijd in de WK-kwalificaties tegen Estland, maar in de Amsterdam Arena viel de verdediger toen tijdens de opwarming uit met een liesblessure. Na een jaar vol van blessureleed is Kompany sinds maart opnieuw een vaste waarde bij zijn club Manchester City. Dat Martinez de verdediger weer bij zijn groep haalt, leek dus een logische volgende stap.

Geluk

De hele familie Kompany geniet er vandaag van dat Vincent weer fit is, zo blijkt uit het verhaal dat Sport/Voetbalmagazine woensdag brengt over de achtergronden van de terugkeer van de 'chef'. Zowel broer als vader heeft het moeilijk om aan de telefoon hun vreugde niet te luid te laten klinken.

Zijn broer François: 'Vincent twijfelde niet, hij voelde dat het met zijn lichaam beter en beter ging, dat het beter en beter reageerde. Als er kritiek kwam op het feit dat hij weer enkele weken of enkele maanden out was, kon hij die accepteren. Maar het is straks bijna twee jaar dat mensen zich vragen stellen over zijn toekomst. Vandaag is zijn grootste plezier dat iedereen in Engeland weer achter hem staat. Er is vaak gezegd en geschreven dat zijn carrière voorbij was. Geloof me: vandaag geniet hij. Al die kwatongen heeft hij in Engeland het zwijgen opgelegd. Hetzelfde wil hij nu doen met de Belgische, door opnieuw voor de Rode Duivels te spelen.'

'Vraagt u me nu naar het geluk dat ik voel als ik hem weer op het veld zie?', reageert zijn vader Pierre ongelovig. 'Hebt u me indertijd gevraagd naar de triestheid die ik voelde toen hij geblesseerd was? Geloof maar niet dat ik van de ene emotie in de andere val. In onze familie kunnen we relativeren. De Kompany's nemen het leven van de goeie kant. Mijn zoon is groot genoeg om te weten dat het leven van een mens zich niet beperkt tot een voetbalwedstrijd, tot zeges of nederlagen. Zijn familie en vrienden zijn veel belangrijker voor hem.'

