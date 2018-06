Definitieve WK-selectie: Sels, Kabasele, Jordan Lukaku en Benteke vallen af, Ciman is 24e man

Martinez selecteert dus geen 23, maar 24 spelers. Dat mag omdat er nog twijfels zijn rond Vincent Kompany, die in de oefeninterland tegen Portugal (0-0) na 54 minuten naar de kant moest met een liesblessure. De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk.

Martinez neemt Kompany op in de selectie, maar ook Laurent Ciman als mogelijke vervanger. Het WK-reglement stipuleert immers dat de bondscoach tot 24 uur voor de start van de eerste wedstrijd van zijn team - in het geval van de Rode Duivels op 18 juni tegen Panama - de mogelijkheid heeft een geblesseerde speler alsnog te vervangen, op voorwaarde van goedkeuring door de medische commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA.

'De situatie is duidelijk,' zei Martinez op de persconferentie. 'We gaan de regels gebruiken, we zullen het tot 24 uur voor de wedstrijd tegen Panama de tijd geven om te zien hoe het met Kompany gesteld is.'

De 24 namen van Martinez:

Doelmannen

Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)

Verdedigers

Jan Vertonghen (Tottenham), Thomas Vermaelen (FC Barcelona), Toby Alderweireld (Tottenham), Leander Dendoncker (RSC Anderlecht), Dedryck Boyata (Celtic Glasgow), Thomas Meunier (PSG), Vincent Kompany (Manchester City)

Laurent Ciman (LA Galaxy, op voorwaarde dat Kompany niet speelklaar raakt)

Middenvelders

Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Yannick Carrasco (Dalian Yinfang), Mousa Dembélé (Tottenham), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Marouane Fellaini (Manchester United), Youri Tielemans (AS Monaco), Kevin De Bruyne (Manchester City), Adnan Januzaj (Real Sociedad)

Aanvallers

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Eden Hazard (Chelsea), Michy Batshuayi (Chelsea), Dries Mertens (Napoli), Romelu Lukaku (Manchester United)

Afvallers

Dat betekent dat - naast dus Ciman of Kompany - de andere afvallers zijn: doelman Matz Sels, verdedigers Christian Kabasele en Jordan Lukaku en aanvaller Christian Benteke. Dat Sels en Kabasele naast de definitieve selectie zouden vallen, was algemeen verwacht. Jordan Lukaku is de opvallendste afvaller.

Onder de gelukkigen vallen vooral de namen van Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Adnan Januzaj - zij werden beschouwd als enkele van de grootste kanshebbers om naast een selectie te grijpen.

Oefenen

Voor de Rode Duivels volgen er nog oefenwedstrijden tegen Egypte (woensdag) en Costa Rica (11 juni), vooraleer de selectie op woensdag 13 juni afzakt naar Moskou.

Op 18 juni openen de Belgen hun WK met de wedstrijd tegen het haalbare Panama, vijf dagen later volgt het duel met Tunesië. De clash tegen Engeland op de slotspeeldag wordt pas op 28 juni gespeeld, de eventuele achtste finales staan op 2 en 3 juli op het programma.