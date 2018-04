De derbykoorts van Tourist LeMC: 'Liever met twee in middenmoot dan één superploeg in top'

Naast Wij zen geen Ratten maakte Johannes Faes ook al een tweede nummer over Antwerp. Dat heet simpelweg Royal Antwerp Football Club. Daarin zingt hij: 'Voetbal is economie, geen illusie'. Faes knikt: 'Als je geld hebt, draai je mee aan de top. Dat vind ik gemaakt: prefab- en Ikeatoestanden.'

Maar was dat niet exact wat de voorbije jaren op de Bosuil gebeurde? Bouwheer Paul Gheysens draaide de geldkraan open en plots streed Antwerp mee voor een plaats in play-off 1. Faes: 'Vandaar dat ik zo blij ben dat we nog enkele Antwerpse spelers in de ploeg hebben: Geoffrey Hairemans, Ritchie De Laet en Stallone Limbombe, van wie ik het erg jammer vind dat Antwerp hem laat gaan. Er moet ook wat eigenheid van de stad en van de club zelf zijn. Zonder zulke spelers zou enkel de pure business overblijven. Dat zou ik heel spijtig vinden.'

In dat tweede lied zingt Faes ook: 'Voor al 't geld van de wereld toch nee tegen de fusie'. Die mening blijft hij toegedaan. 'Liever met twee in de middenmoot dan één superploeg in de top. Ik geniet nog te erg van het Antwerp-Beerschotgegeven om iets anders te zeggen.

'Zo blijft één van mijn absolute topmatchen uit het archief de derby tegen Beerschot in 2010, die wij wonnen met 1-0. Normaal draag ik geen attributen, maar de dag nadien kroop ik toch met een rood-witte sjaal op mijn fiets en reed ik daarmee zwengelend naar het werk.

'Tegelijk kick ik er enorm op als ik hoor dat zowel Antwerp- als Beerschotfans vorig jaar naar de promotiematch van Berchem zijn gegaan. Daar zaten alle clubs van de vroegere Antwerpse Entente verenigd (een cluboverschrijdend team dat ontstond na WOII, met de beste spelers van die drie Antwerpse clubs, nvdr). Het was één groot feest. Fantastisch toch dat zoiets ook nog kan. En doodzonde dat je daar in de pers amper iets over kon terugvinden. Daar misten de media een grote kans.'