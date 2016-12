De dwarse denkpatronen van Eupen: 'Eén verkeerde speler halen kan alles kapot maken'

Christoph Henkel (52): 'Offensief voetbal is onze sterkte. Het zou fout zijn om ons spel om te buigen tot iets wat ons niet ligt: defensief voetballen. Aanvallend voetbal blijft ons handelsmerk. Dat we de amusementswaarde omhoog jagen in eerste klasse doet ons plezier. Een voetbalwedstrijd met Eupen is altijd aantrekkelijk. We kiezen daarvoor niet om de tegenstanders te behagen, maar omdat we overtuigd zijn dat dat voor onze spelers de beste aanpak is om resultaten te halen.'

S/VM: Al voor het seizoen zaten jullie krap in de defensie. Toch werd beslist om geen extra verdedigers te halen. Integendeel. De enige echte nieuwkomer is een spits geweest. Terwijl de meeste stijgers voor vier, vijf ervaren spelers kiezen, onder wie een aantal verdedigers.

Henkel: 'We hebben bewust gekozen om de bestaande ploeg niet of amper te veranderen. Omdat we van mening zijn dat we met deze spelers concurrentieel kunnen zijn en omdat we de kansen voor onze jonge talenten wilden vrijwaren. Je kunt voor elk jong talent een extra ervaren speler halen, maar dan blokkeer je ze in hun ontwikkeling. We wisten al deze zomer dat in oktober of november een jonge rechtsachter zou komen, Moussa Wague,die dan pas achttien werd en die nu met ons mee traint. Hadden we in afwachting een ervaren verdediger gehaald, dan zou hij zich straks geblokkeerd weten. We hebben dat niet gedaan. Wel wetende dat de jongeren fouten maken die ons punten kosten. Anderzijds zijn ze ook onze troeven. In ons huidig elftal horen Henry Onyekuru, Lazare en Eric Ocansey ondanks hun geringe ervaring en jonge leeftijd bij de beteren. De fouten die ons zuur zijn opgebroken, zijn even vaak door ervaren als door jonge spelers gemaakt.'

Jullie hebben een duidelijke voetbalfilosofie. Wie van elders komt en niet opgeleid is door Aspire, moet daarin passen.

'Vaak gaat men er in het voetbal van uit dat, hoe meer spelers je haalt, hoe beter een ploeg wordt. Onze filosofie is dat het drie, vier jaar kost om met automatismen een ploeg te bouwen. Wanneer je eindelijk een team hebt, moet je zeer zorgvuldig afwegen wie je erbij haalt. Eén verkeerde speler halen kan alles kapot maken, omdat het groepsgebeuren in een teamsport erg belangrijk is. Het vergt veel aanvoelen vanwege de trainer om een team zo samen te stellen dat het als een eenheid functioneert. Naast de kwaliteit van onze jonge talenten is ook onze teamspirit belangrijk. Als het in ons team verkeerd loopt, kunnen we het wel schudden om in eerste te blijven.'

Is het daarom dat jullie vorig jaar afscheid namen van een paar ervaren spelers?

'Het is zeker zo dat we daardoor een sprong naar voren gemaakt hebben in de rangschikking. Soms ga je niet vooruit door een speler toe te voegen, maar door iemand weg te nemen.'

