'De erfenis is: twijfel niet'

Of het toeval is, weten we niet. Maar toen we in april Roberto Martínez (45) gingen interviewen met het oog op dit WK, scheen de zon breed boven Tubeke. 'Spaans weer', grapte hij. En zie, toen we hier in Rusland hetzelfde deden, was er alweer geen wolkje te bespeuren boven Dedovsk. Tijd om de Catalaan te bedanken, vonden we, voor de zon die hij bracht hier in Rusland, maar ook back home in ons land. En dat meenden we, want zelden kregen we van neutrals - zoals hij ze zelf noemt - zoveel lof voor het voetbal van de Rode Duivels. Het was ooit anders. Heel even keek hij ons in de ogen, peilend of we het meenden, en dan volgde een oprecht: ' Thank you for that.'

