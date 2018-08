De handel in stamnummers: vanwaar de hype?

Plots hoort Oud-Heverlee Leuven officieel bij de oudste twintig voetbalclubs van het land. Deze zomer verkondigde het bestuur aan Den Dreef dat OHL voortaan met het stamnummer 18 zou spelen. Toen in 2002 (de restanten van) Daring Leuven, Stade Leuven en Zwarte Duivels Oud-Heverlee werden samengebracht in één club, OHL, had dat nieuwe project maar één stamnummer nodig. Gekozen werd toen voor het stamnummer van Oud-Heverlee, 6142, want dat was schuldenvrij. 'Maar het prestigieuze stamnummer 18, dat gedragen werd door Stade Leuven - de oudste van de drie stichtende clubs - weerspiegelt de prille start van ons verhaal', meldde de website van OHL onlangs. 'Dat is een nummer dat de voetbaltraditie van de stad Leuven beter weergeeft, waar al 115 jaar voetbal gespeeld wordt op hoog niveau', zo stelde Paul Van der Schueren op een van zijn laatste dagen als OHL-CEO . Van der Schueren zetelde vroeger in het jeugdbestuur van Stade.

