De hiaten in het plan-Hazard

Jean-Michel Vandamme, adjunct algemeen directeur van Rijsel en voormalig directeur van het opleidingscentrum, herinnert zich het traject van het Belgische goudklompje nog heel goed. 'Toen hij 14,5 jaar was, hebben we rond de tafel gezeten met hoofdscout François Vitali om een tussentijdse balans op te maken. Tijdens het gesprek vertelde Eden hoe hij zijn carrière zag en wanneer hij volgens zijn eigen berekeningen zou doorbreken. Hij hoopte eerst de titel te winnen met Rijsel en hij zou daarna naar het buitenland verhuizen om zich verder te kunnen ontwikkelen.'

Zijn eerste voorspellingen komen uit: Eden Hazard wist van in het begin waar hij naartoe ging. Enkele maanden na zijn aankomst bij Chelsea vertrouwt hij aan iemand uit zijn directe omgeving toe hoe hij zijn loopbaan verder wil indelen. 'Enkele jaren in de Premier League, daarna teken ik bij Real Madrid, tussendoor win ik de Gouden Bal en ik eindig mijn carrière bij PSG.'

In dat strakke plan lijken een paar hiaten te zitten. Zijn naam wordt al jaren onophoudelijk genoemd bij Real Madrid, tijdens en na het WK zal hij nog ettelijke keren in verband gebracht worden met de Koninklijke, maar een transfer lijkt er niet te komen.

Met het vertrek van Zinédine Zidane, die volgens de Spaanse pers opstapte omdat het bestuur geen moeite wilde doen om zijn poulain Hazard te halen, is de kans nog een pak kleiner geworden dat de 27-jarige Belg ooit in het shirt van Los Merengues te zien zal zijn.

Twee seizoenen geleden was Hazard er nog dicht bij: hij heerste toen over de Premier League en hij ontmoette in Brussel een delegatie van Real Madrid. Zijn blessure aan de rechterenkel die hij eind mei bij de Rode Duivels opliep en hem twee maanden uit roulatie hield, deden de Madrilenen afzien van een overgang.

Omdat Messi en Ronaldo hun stekje aan de top niet zomaar willen opgeven, mag Hazard zijn droom om de Gouden Bal te winnen ook stilaan opbergen. In 2015 haalde hij zijn hoogste ranking: hij eindigde toen op een anonieme achtste plaats.

Niet dat hij er ongelukkig van wordt. 'Eden heeft minder noden dan andere mensen', zegt Demba Ba. 'Hij laat zich ook niet omringen met mensen die een exuberante persoonlijkheid hebben en mee willen profiteren van zijn bekendheid. Hij zal ook nooit om de verkeerde redenen op de voorpagina staan van een krant. Mensen mogen gerust denken dat zijn leven saai is, maar hij verveelt zich zeker niet. Uiteindelijk oefent hij een beroep uit waar hij van houdt. Hij is gelukkig en voor hem is er niets belangrijkers dan tijd spenderen met zijn familie.'

Hazard is getrouwd, heeft drie kinderen en weet waar zijn prioriteiten liggen. 'Ik profiteer van het leven. Zonder evenwel in excessen te vallen', aldus Eden Hazard. 'Ik ben al eens dronken geweest, maar ik zorg ervoor dat ik met zulke zaken niet de voorpagina's van de kranten haal. Je moet geen waanzinnige stoten uithalen om gelukkig te zijn. De dag dat ik mij niet meer vermaak op het veld, is het tijd om te stoppen. Al zijn er tal van randzaken die ik verfoei in het voetbal: de overmediatisering, het vele gereis en het feit dat ik geen normaal gezinsleven kan hebben. Natuurlijk heb ik niet te klagen, maar in het leven zijn er zaken waar ik meer belang aan hecht dan voetbal.'