Het WK veldrijden in Valkenburg leverde een verrassing van formaat op: niet zozeer omdat Wout Van Aert won, maar vooral omdat hij dat met veel overmacht deed. Wat moeten we het meest opmerkelijke vinden: de dominantie van Van Aert of het falen van Mathieu van der Poel?

JACQUES SYS: Vooral het falen van Van der Poel. We mogen niets af doen van de prestatie van Van Aert, want hij was bijzonder sterk, maar het was toch in de eerste plaats een offday van Van der Poel.

...