De inspiratiebronnen van Sá Pinto: Queiroz, Bölöni, Simeone

Carlos Queiroz

Ricardo Sá Pinto: 'Ik heb hem bij Sporting meegemaakt en hij heeft indruk op mij gemaakt. Hij was de eerste trainer die in Portugal een geïntegreerde trainingsmethode invoerde, bijna doorlopend met de bal. Vóór hem organiseerden zowat alle trainers wedstrijdjes tien tegen tien en dat verliep niet altijd gestructureerd. Voor Carlos Queiroz was een goeie balcirculatie prioritair, vertrekkend bij de keeper en eindigend vooraan. De tactiek en de combinaties waren heel erg belangrijk.'

Laszlo Bölöni

Sá Pinto: 'We werden met Sporting Lissabon kampioen van Portugal, dat was in 2002, de laatste titel van de club... Ik weet niet of Laszló Bölöni geëvolueerd is, want dat is natuurlijk een hele poos geleden, maar bij hem was de fysiek prioritair. De belangrijkste herinnering die hij me nagelaten heeft, is zijn obsessie om ons hard te laten werken. Kijk maar naar de matchen van Antwerp nu: dat is een ploeg die veel loopt. Daarnaast werkte hij ook veel individueel, hij sprak vaak onder vier ogen met ons. Hij wilde zo goed mogelijk de mens achter de voetballer begrijpen.'

Diego Simeone

Sá Pinto: 'Simeone en José Mourinho zijn mijn twee grootste voorbeelden. Ik ken Mourinho zijn manier van werken, ik ben naar zijn trainingen gegaan bij Inter en Real. Qua persoonlijkheid sta ik het dichtst bij Diego Simeone. Ik beleef de matchen zoals hij, ik ben even emotioneel. Als ik trainers zie die onbeweeglijk blijven en niks zeggen... Dat stoort mij. Je moet altijd achter je spelers staan om hen te overtuigen dat ze er kunnen geraken. De non-verbale communicatie is ook heel belangrijk. Je moet je emoties tonen aan je spelers, anders werkt het niet. Wanneer ik me opwind voor mijn bank, speel ik geen toneel. Dat is niet berekend. Zo ben ik gewoon! Ik laat nooit af tijdens een match. In Sint-Truiden spelen we met negen tegen elf en incasseren we een goal in de toegevoegde tijd, maar toch blijf ik hen toeroepen dat ze nog kunnen gelijkmaken. Ik geloof altijd dat mijn ploeg kan winnen, zelfs als ze 0-2 achter staat. Zo was ik al als speler.'