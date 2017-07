'De Jupiler Pro League kende een verfrissende start'

Antwerp vierde zijn terugkeer in eerste klasse met een gelijkspel tegen de landskampioen. Wie heeft jou het meest verrast: Antwerp in positieve of Anderlecht in negatieve zin?

JACQUES SYS: Bij momenten zag je weer het matige voetbal dat Anderlecht vorig seizoen ook serveerde, maar het is toch vooral Antwerp dat lof verdient. Hun enthousiasme en offensieve intenties charmeerden.

Dat is een pluim voor Böloni, die ook destijds bij Standard stond voor positief voetbal en dat nu doortrekt met een promovendus. Hij doet dat door in de eerste plaats verder te borduren op de kern die promotie afdwong, zes van de elf tegen Anderlecht stonden er ook vorig seizoen al in. Een volledig nieuwe ploeg is het dus niet.

Het is iets wat trouwens in het algemeen opviel, hoe zogezegde kleinere ploegen wel voor open voetbal durfden kiezen en zich niet angstig voor eigen doel legden. Moeskroen tegen Oostende, maar ook Waasland-Beveren tegen Genk, wat mij betreft dé uitschieter van dit openingsweekend. Zeer knap werk van Philippe Clement, in alle stilte, met weinig nieuwkomers in die ploeg en dan toch 3-3 gaan spelen op het veld van Genk, alom geprezen voor hun goed voetbal.

Waasland-Beveren presenteerde zich met veel vertrouwen. Leuk om zien en goed voor ons Belgische competitie dat er zo gedurfd gevoetbald wordt. Een verfrissende start van onze competitie.

Club Brugge freewheelde voorbij Lokeren, 0-4. Koopt Ivan Leko zich daarmee wat tijd?

SYS: Toch wel, want er klonk na een slappe voorbereiding en de match tegen Basaksehirspor al wat gemor in Brugge. Zowel tegen Bilbao op de Brugse Metten als tegen de Turken nadien, was Club op zijn grenzen gebotst. En dan vooral dat systeem van Leko met drie verdedigers en slechts twee centrale middenvelders. Was dat wel solide genoeg? Kan je Engels, die weg mocht, plots weer als steunpilaar in de verdediging lanceren? Zijn enkel Vormer en Nakamba voldoende centraal op het middenveld? Wat met Izquierdo op de bank? Er rezen veel vragen.

Die werden met deze zege in Lokeren toch voor een deel van tafel geveegd, ook al moet je zeer voorzichtig zijn met dit soort momentopnames.

Het 3-4-3 systeem van Leko, met veel beweging, toonde haar potentieel. Zeker als straks ook Poulain achterin terugkeert. Maar de echte waarde zal toch moeten blijken komende week in Turkije.

Het is wel lovenswaardig dat Leko zijn manier van voetballen trouw blijft en niet meteen gaan twijfelen. Na vier jaar Preud'homme was het sowieso nodig om eens een andere spelfilosofie te implementeren bij Club.

KV Oostende en AA Gent gingen op de eerste speeldag meteen de boot in. Een slechte generale repetitie voor hun opdrachten in de voorrondes van de Europa League deze week?

SYS: Oostende oogstte nog lof met hun prestatie in Marseille, maar als ze na de nederlaag tegen Moeskroen straks ook de terugwedstrijd tegen Marseille verliezen, mag je toch spreken van een gemiste start. En dan moeten ze zondag op bezoek bij Anderlecht. Stel dat het daar ook misloopt, ben ik benieuwd hoe ze zullen reageren aan de kust.

Na de euforie van vorig seizoen wil ik wel eens zien hoe ze in deze omstandigheden met hun emoties zullen omgaan. Thuis tegen Moeskroen oogden ze sloom, werd er traag en slordig gespeeld, dat is toch zorgwekkend.

Hetzelfde geldt voor AA Gent, waar de situatie eigenlijk nog dramatischer is, gezien de grote investeringen die ze gedaan hebben het voorbije half jaar. Als ze donderdag verliezen van de Oostenrijkers liggen ze al uit Europa, want er is geen vangnet zoals Club Brugge dat wel heeft. Met die ambitieuze titeluitspraken heeft Gent zichzelf serieus onder druk gezet, waardoor de match tegen Altach al meteen cruciaal wordt voor je seizoen.

Wat vooral teleurstelt, is dat Gent na een dikke maand voorbereiding, met bijna alle nieuwkomers van meet af aan bij de kern, niet verder staat dan dit. Tegen STVV stond van de nieuwkomers enkel recordaankoop Andrijasevic in de basis. Geen Sylla of Marcq te bespeuren. Dat stemt tot nadenken.