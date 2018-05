De klokt tikt voor Lierse

Europees voetbal zit er voor Lierseovernemer David Nakhid niet meteen in, maar een gezonde profclub uitbouwen die op korte termijn terug in 1 A speelt, wel. Tenminste als het BAS volgende week woensdag het licentiedossier goedkeurt. Dat dossier wordt op 3 mei door het BAS geëvalueerd, en tegen de uitspraak op 9 mei is geen beroep mogelijk. Bij een negatieve uitspraak krijgt Lierse geen licentie en wordt het stamnummer geschrapt. Een opstart helemaal onderaan in vierde provinciale met een nieuw stamnummer en een nieuwe naam, of een samengaan met een bestaande club, zoals Wilrijk en Beer...