De onbetaalbare clinic van Hein

'Dit is toch wel iets totaal vernieuwend voor België. Zijn visie - die zeker niet de enige waarheid is - steekt schril af met hetgeen ik in het verleden als prof meemaakte, terwijl ik toch samenwerkte met TrondSollied, Francky Dury, MichelPreud'homme en Aleksandar Jankovic', zegt U19-coach Frédéric Dupré.

...