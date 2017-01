De Poolse 'bomber' van Anderlecht: portret van Lukasz Teodorczyk

'Dankzij Lukasz Teodorczyk weet iedereen in Polen en nu zelfs in het buitenland waar Zuromin ligt. Op termijn kan de stad er enkel voordeel uit halen.' Burgemeester Aneta Goliat zegt het in gebrekkig Engels, maar ze is er niet minder trots op. De geboorteplek van Teo is nochtans niet meer dan een godvergeten gat dat diep weggeborgen ligt in een van de zestien administratieve regio's van Polen. Naar de hoofdstad Warschau is het 140 kilometer bollen. Wie geen familie of vrienden heeft wonen in Zuromin - een stad met nog geen 10.000 inwoners - zal er wellicht nooit een voet zetten. Of je moet 35 kilometer verderop per ongeluk gesukkeld zijn van de E77, een Europese autosnelweg die zich voortsleept van het Russische Pskov aan de grens met Estland tot in Boedapest. Kippenboeren zwaaien de plak in Zuromin. 'Je vindt er de modernste kippenkwekerijen van Europa. Het productieproces is bijna volledig geautomatiseerd', klinkt het trots bij een inwoonster van Zuromin die liever anoniem wenst te blijven. 'De eigenaar van zo'n bedrijf wordt al slapend rijk, maar het stuit veel mensen tegen de borst dat ze amper werkkrachten nodig hebben om de boel te doen draaien. En er is veel protest wegens de geuroverlast. Op sommige dagen kan het hier heftig stinken.'

...