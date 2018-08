De predikant in William Owusu: 'God heeft het voetbal bedacht om mensen te entertainen'

Je vertelde een paar jaar geleden dat je na je carrière predikant wilde worden. Hoe concreet zijn die plannen?

William Owusu: 'God dienen is een roeping. Sommige predikanten die ik ontmoet heb, zijn ervan overtuigd dat de man hierboven een plan heeft met mij. Het is dus iets dat ik in mijn achterhoofd heb zitten. God is sowieso nummer één in mijn leven.'

Hoe moeilijk is het om als voetballer God te dienen? Er zijn zoveel verlokkingen.

Owusu: 'Je bent een publiek figuur en je moet inderdaad aan veel verleidingen weerstaan, maar ik vind het niet heel moeilijk. Ik geloof dat God het voetbal heeft bedacht om de mensen te entertainen en gelukkig te maken. En dat valt zeker te combineren met het christelijke geloof.'

Als christen heb je de plicht om de blijde boodschap te delen met je medemens. Heb je al geprobeerd om een van je ploegmaats te bekeren?

Owusu ( grijnst): ' For sure. Maar ik ga niet akkoord met christenen die het geloof aan anderen proberen op te dringen. Met Joren Dom kon ik hevig in debat gaan wanneer hij kwam aanzetten met de evolutieleer. Die hele theorie is gebaseerd op veronderstellingen. Pas op: ik vind wetenschappen boeiend. Ik heb op school wetenschappelijke vakken gestudeerd en ik wilde als tiener iets in die richting doen. Maar ik zie wetenschappen als een manier om te ontdekken wat God voor ons heeft klaargezet om te overleven.'

Je hebt ooit een soort fundraising opgezet om een auto te kopen voor de dominee van jouw congregatie.

Owusu: 'Klopt. Onze dominee woont en werkt in Antwerpen, maar hij ging vaak preken in Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Hij verplaatste zich met een gammele Mercedes die niet meer vooruit te branden was. Met de kerkgemeenschap hebben we 8000 euro ingezameld en met dat bedrag hebben we een Mercedes gekocht van 2008. We wilden hem verrassen op zijn 50e verjaardag en in afwachting kreeg ik de verantwoordelijkheid om de auto bij te houden. Ik ben er een keer mee naar de training gereden en dat blijft mij nu achtervolgen.'