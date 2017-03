'De Premier League is de belangrijkste bondgenoot van de Belgische clubs'

De interesse voor het Engelse voetbal is nooit groter geweest in ons land. Niet alleen is een meerderheid van de Rode Duivels daar aan de slag, maar na Tottenham in Gent is over een paar weken Manchester United te gast in Anderlecht.

Het leuke van die confrontaties is dat onze clubs niet bij voorbaat kansloos zijn. Het Engelse voetbal is internationaal zwaar teruggevallen, ondanks de vele en dure aankopen. Dé verrassing van de achtste finales van de Champions League was de uitschakeling van Manchester City door het jonge Monaco. In zijn honderdste Europese match slaagde Pep Guardiola er voor het eerst in zijn carrière niet in de halve finales te bereiken. En dat ondanks een investering van 180 miljoen euro aan transfers vorige zomer.

De uitschakeling van The Citizens is geen toeval. In de jongste vijf campagnes gingen slechts vier van de veertig plaatsen in de kwartfinales van de miljoenenliga naar Engeland, tegenover vijftien voor Spanje, negen voor Duitsland en zelfs zes voor Frankrijk. Ter vergelijking: in de vijf voorgaande seizoenen plaatsten veertien Engelse clubs zich bij de laatste acht.

Over het Kanaal wordt dan ook een stevige discussie gevoerd over de oorzaken: geen winterbreak, te veel wedstrijden. Houden zo, zouden we zeggen. De Engelsen zijn immers de reddingsboei van de clubs uit de kleinere voetballanden.

De macht in het Europese clubvoetbal ligt dezer dagen bij Real Madrid, Barcelona, Bayern München en Juventus. Karl-Heinz Rummenigge (Bayern) en Andrea Agnelli (Juve) drukten binnen de ECA (European Club Association, die 220 clubs verzamelt) een nieuwe hervorming van de Champions League door, waardoor Duitsland, Italië, Spanje en Engeland vanaf 2018 verzekerd zijn van vier deelnemers aan het kampioenenbal.

Dat is pas een eerste stap. Vanaf 2021 willen ze de Champions League naar het weekeinde verschuiven, omdat midweekmatchen in Azië in het midden van de nacht vallen, en wildcards uitdelen aan de topclubs, zodat de grote namen verzekerd zijn van deelneming. Zelfs als ze in eigen land geen deuk in een pakje boter getrapt krijgen.

Voor de kleinere voetballanden blijven straks slechts wat kruimels over. Toegang tot de Champions League wordt steeds exclusiever en in die context is het uitermate belangrijk dat België op de UEFA Ranking van negen naar acht klimt. Daarvoor moeten Anderlecht en KRC Genk in april samen één keer winnen en één keer gelijkspelen.

Ver van het voetbalveld wordt echter ook gestreden om de kleintjes op de kaart te houden. De Fransen, die zich flink geschoffeerd voelen omdat ze niet bij de groten worden gerekend, hebben het voortouw genomen, onder leiding van Saint-Etienne.

In januari was er een eerste vergadering van de kleinere clubs in Parijs en op 6 en 7 maart verzamelden ze opnieuw in Madrid. Behalve Saint-Etienne waren onder andere Villarreal, Athletic Bilbao, Ferencvaros, Celtic, FC Sion, Young Boys Bern, AZ, Molde en FC Kopenhagen vertegenwoordigd. Voor ons land was Club Brugge aanwezig in de Spaanse hoofdstad.

Deze clubs eisen meer transparantie, democratie en kansen voor de kleintjes. Hun grote hoop is dat er nog rek zit in de commerciële rechten van de Europa League.

Volgens Vincent Mannaert is op termijn een World of Global League echter onvermijdelijk en moeten de kleinere landen zich verenigen om tegen de dominantie van de groten in te gaan. De Premier League is daarbij de belangrijkste bondgenoot.

Voor de Engelsen is een internationale competitie die belangrijker wordt dan het eigen kampioenschap een spookbeeld. Zij willen niet weten van internationale wedstrijden in het weekeinde, want hun matchen op zaterdag- en zondagmiddag zijn ideaal voor de massa's in het Verre Oosten. Ze zitten evenmin te wachten op een World League, waarin de tegenstanders evenveel aan tv-rechten opstrijken als zij.

De Premier League is en moet belangrijker blijven dan wat ook. Zolang dat het geval is, mogen ook Belgische clubs dromen van een plaatsje in de Champions League.

