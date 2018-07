De Rode Duivels kunnen het nog steeds beter doen dan de generatie van 1986

Het was bijna aandoenlijk hoe de Rode Duivels van Roberto Martinez dinsdagavond laat in een leeggelopen Zenit Arena de ontgoocheling probeerden te verbijten en de blik al op wedstrijd van zaterdag zetten. Intussen komen er signalen uit de spelersgroep dat ze met een zege op zak naar België willen terugkeren en ook de bondscoach wil zijn 'sterkst mogelijke team' aan de aftrap brengen. Met enkele wijzigingen, 'om de vermoeidheid op te vangen'.

Delen Van B-teams zal er deze keer geen sprake zijn, al mogen er langs beide kanten wel wat wijzigingen verwacht worden.

Want er staat morgen wel degelijk nog iets op het spel, enkel een zege en een bijhorende derde plaats op dit WK kan de pijn van de nederlaag tegen de Fransen in datzelfde Sint-Petersburg, 101 jaar geleden nog het strijdtoneel van de Russische Revolutie, enigszins verzachten. Op een historische plaats Belgische voetbalgeschiedenis schrijven, het zou een waardige afsluiter zijn van een toernooi waarin het mooiste voetbal van de Belgen kwam en waarin het publiek in het thuisland zich definitief met de Rode Duivels vereenzelvigde. Een team dat op het WK beter voetbal op de mat legde dan de uiteindelijke finalisten en daarmee wereldwijd ook de harten veroverde.

Maar dan moet er dus wel gewonnen worden van Engeland om beter te doen dan de generatie van 1986, die met een vierde plaats op zak terugkeerde van het WK in Mexico. De vreugdetaferelen van een overvolle Brusselse Grote Markt staan 32 jaar later nog steeds op het netvlies van alle voetbalfans gebrand en het zou toch zo veel mooier zijn als er deze keer met een bronzen medaille om de nek van de spelers gevierd kan worden.

Daarnaast zou het ook een mooie revanche kunnen worden op Engeland, waar cynisch en meewarig gereageerd werd na de 1-0 zege van de Belgen in de slotwedstrijd van de groepsfase, een van de meest bizarre WK-wedstrijden ooit. Beide teams waren voor de aftrap al zeker van een stek in de tweede ronde en dus kwamen er twee B-teams op het veld in Kaliningrad voor een wedstrijd die niemand wou winnen. Met een wereldgoal in de tweede helft besliste Adnan Januzaj er echter anders over. Zo werden de Belgen groepswinnaar een kwamen ze in de logistiek en sportief lastigere tabelhelft terecht.

Van B-teams zal er deze keer geen sprake zijn, al mogen er langs beide kanten wel wat wijzigingen verwacht worden. Bij de Rode Duivels staat Thibaut Courtois in doel en zal Thomas Meunier zijn rentree in de basis vieren na zijn schorsing tegen Frankrijk. Voorin zullen aanvoerder Eden Hazard en topschutter Romelu Lukaku aan de aftrap verschijnen en mag Januzaj dromen van een basisplaats. Op het middenveld en in de verdediging zullen er waarschijnlijk twee à drie vervangingen doorgevoerd worden.