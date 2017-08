'De scheiding van mijn ouders heeft mij gemotiveerd'

Wie Adrien Trebel vandaag tekeer ziet gaan op een voetbalveld zou hem nooit verdenken van leegloperij. Op zijn twaalfde had Trebel evenwel een bloedhekel aan lopen. Hij was het soort zweetdiefje dat dacht alles te kunnen oplossen op techniek. Het verdict na zijn eerste seizoen bij Nantes was hard: goed aan de bal, maar loopt niet genoeg. 'De trainers gaven mij een jaar om dat mankement te corrigeren. Als er tegen dan niets veranderd was, dan mocht ik mijn valiezen pakken. Ik heb mij toen kapot gewerkt en gaandeweg ben ik het loopwerk beginnen te appreciëren.'

...