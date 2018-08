'De schorsing van Wesley wordt een serieuze aderlating voor Club'

Wesley hangt een zware schorsing boven het hoofd voor een gemene ellenboogstoot tegen Mouscron. Wat betekent zijn afwezigheid in de komende weken voor Club Brugge?

Jacques Sys: 'Het valt mij op dat sommige voetballers op de duur, door alle bewierokingen, een aura van onaantastbaarheid krijgen. Zie ook Mehdi Carcela tegen Waasland-Beveren. Die deelt een zeer onsportieve trap uit en gebaart nadien verontwaardigd. Dan leef je toch in je eigen wereld. Het kan goed zijn dat Wesley door alle transfergeruchten deze zomer beïnvloed wordt, maar je mag van een profvoetballer verwachten dat hij zich op een veld in alle omstandigheden kan controleren. Hij dupeert op die manier ook zijn ploeg, want in aanvallend opzicht hebben ze niet vee...