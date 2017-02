De Sutter: 'Kampioenenviering van Club zien deed toch beetje pijn'

Zondag (aftrap om 18u) staat De Sutter tegenover ex-ploegmaats Bjorn Engels en Stefano Denswil. Weet hij nog welke de zwakke knie is van Engels? 'Zijn schouder en heup ook niet vergeten', lacht de spits van Lokeren.

'Het blijft speciaal om tegen Club te spelen, omdat ik er nog veel spelers ken - bij Anderlecht is dat ondertussen al een pak minder. Zowel bij Anderlecht als bij Club heb ik veel waardering gevoeld van supporters en bestuur. Spijt van mijn vertrek bij Club heb ik niet, mijn laatste jaar daar was heel goed. Europees zijn we ver geraakt, we wonnen de beker en deden in de play-offs lang mee voor de titel. Niets garandeerde mij dat het seizoen erop even succesvol zou zijn. Al moet ik bekennen dat het een beetje pijn deed toen ik de beelden zag van de kampioenenviering vorig jaar. Daar had ik graag deel van uitgemaakt. Maar oké, ik was blij voor hen.'

'Bij Bursaspor was het sportief minder, maar toch kijk ik er met plezier op terug omdat ik er veel tijd kon doorbrengen met mijn gezin. Het enige dat ik mis in mijn carrière, is een WK of EK - en ik denk niet dat dat er nog van zal komen. (lacht) Je kunt altijd denken dat er nog meer in zat, maar het had evengoed minder kunnen zijn', klinkt het filosofisch.

Ondertussen is De Sutter aanvalsleider bij Lokeren, waar hij het duurste contract ooit heeft, zo onthulde voorzitter Roger Lambrecht. Dat Lokeren dan ook de zwakste aanval in de JPL heeft (amper 22 doelpunten in 25 wedstrijden), wringt wat.

De Sutter: 'Natuurlijk voel ik me aangesproken. De voorzitter mag streng zijn, hij betaalt genoeg voor mij. Maar ik fungeer in ons systeem vooral als aflossingspunt. Grote kansen heb ik in feite nog niet gemist, ik kom weinig in scoringspositie. Nochtans ben ik meestal in de zestien, maar vaak alleen. Soms ontbreekt de laatste pass. Je mag ook niet vergeten dat deze groep van ver komt, fysiek en mentaal. Sinds de trainerswissel trainen we anders, intensiever en meer matchgericht. Na een jaar amper gespeeld te hebben ontbrak het mij bij de start van het seizoen aan inhoud en had ik nood aan zwaardere trainingsarbeid. Ik voel me de laatste weken veel scherper.'

Lees het volledige gesprek met Tom De Sutter in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van 8 februari.