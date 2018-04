'De videoref speelt een te grote rol op dit moment'

1. Anderlecht wint 1-0 tegen Club Brugge, gooien ze de titelstrijd weer helemaal open?

JACQUES SYS: Dat denk ik wel. Voor een zoveelste keer in de geschiedenis moet je vaststellen dat Anderlecht opstaat als het echt moet. Als ze echt willen, zie je plots hoeveel kwaliteit er toch nog in die ploeg zit, ondanks het vertrek van Hanni deze winter of Tielemans vorige zomer. Ze speelden een zeer goede eerste helft, met veel drive en goed voetbal. Met Markovic die een meerwaarde betekent, Teodorczyk die boven water komt en die jonge Saelemaekers die met lef voetbalt. Inzake talent zijn ze evenwaardig aan Club Brugge, dat kan je toch wel stellen.

