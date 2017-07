De Vlieger: 'Anderlecht lijkt klaar voor een nieuwe titel (maar dat was Club vorig jaar ook)'

Geert De Vlieger over...

... de zaken waar hij het meeste naar uitkijkt komend seizoen:

'Naar hoe het Antwerp vergaat, en of Henry Onyekuru bij Anderlecht de lijn van bij Eupen kan doortrekken en de nieuwe topschutter wordt. Bij Antwerp verbaast het me dat het ondanks de vroege promotie het sportieve verhaal zo laat ingevuld werd, terwijl je na zo'n vroege promotie toch verwachtte dat men daar eerder werk zou van maken. Maar je weet dat het in het voetbal snel anders kan gaan dan je vooraf inschat. Had ik hier vorig jaar op dit tijdstip voorspeld dat Frank Boeckx dé revelatie zou worden, dan had je eens flink met me gelachen. Ook zag het er een jaar geleden naar uit dat Club Brugge moeiteloos zijn titel zou verlengen, omdat AA Gent een bouwwerf was na het vertrek van de betere spelers en omdat bij Anderlecht alles vanaf de fundamenten opnieuw moest opgebouwd worden. Uiteindelijk liep het heel anders.'

... René Weiler:

'Anderlecht lijkt nu, net als Club vorig jaar, klaar voor een nieuwe titel. Dat heeft Weiler toch wel voor mekaar gekregen, door flink wat keuzes te maken, die hun nut blijken te hebben gehad. Al heeft een trainer op het juiste moment ook wat meeval nodig. Voor ons tv-programma is mijn moment van het jaar de strafschop die Anderlecht tegen kreeg op Qabala, die eerst binnengaat, dan hernomen moet worden en gemist wordt. Gaat die bal binnen, dan ligt Weiler buiten en vinden we vandaag allemaal dat hij slecht gewerkt heeft. Dat is het dramatische voor een trainer, dat je van zulke momenten afhankelijk bent.'

... het play-offsysteem.:

'Ik was er als speler al fan van, maar ik heb dan ook nooit in play-off 2 gevoetbald. (grijnst) Zo'n intense beleving van een aantal weken is gewoon leuk. Dat onze ploegen het Europees weer beter doen, komt omdat de topclubs voor Nieuwjaar wat punten mogen laten liggen. En het gaat tot het einde voor de meeste clubs om iets. Neem nu KV Mechelen: die strijden altijd mee tot de laatste snik. Zonder het play-offsysteem hadden die al jarenlang zoutloze seizoenen gespeeld.'