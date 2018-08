'De vreemde kronkel van Romelu Lukaku'

Langzamerhand schieten ze weer overal in actie, de Rode Duivels die deze voetbalzomer zo nadrukkelijk beheersten. Eden Hazard kwam zaterdag van de bank bij Chelsea en bereidde met een prachtige assist de winnende treffer voor in de derby tegen Arsenal. Hazard, die zich zonder mokken bij een verlengd verblijf bij de Londense club neerlegde en ondanks zijn verhoogde status gewoon zichzelf blijft, moet zich in het aanvallende voetbal van de nieuwe trainer Maurizio Sarri veel bevrijder voelen.

