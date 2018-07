'De wervelende competitiestart van de titelfavorieten is geen toeval'

De titelfavorieten schoten al meteen van de eerste speeldag met scherp. Toeval of de voorbode van een spectaculair seizoen?

Peter T'Kint: "Toeval is dat allerminst, wel de vrucht van hard werk tijdens de voorbereiding én in sommige gevallen ook het verder borduren op de weg die vorig seizoen al werd ingeslagen. Club Brugge heeft zijn kern behouden, al staan nog wel wat jongens op het punt om te vertrekken, zodat Ivan Leko eigenlijk maar één nieuweling moest inpassen: Arnaut Danjuma. Idem met Genk, dat al sterk was dit voorjaar, en nu ook kan rekenen op de terugkeer van Sander Berge. Standard had al talent, voegde daar nog wat aan toe en heeft nu ook een coach en technische staf die stevige klemtonen legde op fysiek en tactische discipline. Met Gent troffen de Rouches de moeilijkste tegenstander, logisch dus dat zij het lastigste hadden om te winnen. Het enige vraagteken voor deze speeldag was Anderlecht, maar Hein en zijn staf hebben daar zeer goed gewerkt. Het verschil met KV Kortrijk -dat te veel improviseerde tijdens het tussenseizoen en pas laat met zijn huiswerk klaar was- bleek ontzettend groot."

Welke nieuwe spelers in onze Jupiler Pro League konden je charmeren op deze eerste speeldag?

Peter T'Kint: "Bij Standard Samuel Bastien, bij Club Brugge Arnaut Danjuma en bij Anderlecht 'nieuwkomer' Bornauw, die achterin autoritair staat te voetballen, alsof hij al jaren de defensie van de Brusselaars leidt. Drie jonge spelers, twee Belgen. De toekomst oogt mooi."

Geraint Thomas wint de Ronde van Frankrijk. Een zegen voor het wielrennen? Of verdient Froome wat meer respect voor zijn palmares?

Peter T'Kint: "Zonder in de details van het verleden van Froome, Wiggins, Thomas of anderen te kunnen kijken -zullen we daar ooit de hele waarheid kennen?- moet je toch alle bewondering hebben voor de methodische aanpak van Sky. Wetenschap ten top gedreven. Wiggins, Froome, nu Thomas. Geen van allen heet een typische klimmer te zijn, en toch rijden ze ontzettend snel de bergen op. Sky lijkt naar fysiek sterke tijdrijders te zoeken, jongens met een hoge VO2-max, die ze dan zo hard doen afslanken dat ze als lichtgewichten ook aan een snel tempo de bergflanken opvliegen. Je ziet tegenstanders aanvallen, teruggepakt worden en vervolgens lossen. De Tour winnen is al enkele jaren een kwestie van hoge wattages trappen en dat zo lang mogelijk aanhouden, zonder inzinkingen. Net zoals Dumoulin dat kan. Het maakt het misschien allemaal een beetje saaier, iemand als Quintana wint nooit meer de Tour, maar vooral: wetenschappelijker. Een Tourwinnaar lijkt 'maakbaar'... als je er maar een hele batterij wetenschappers op los laat. Voor romantici wellicht een harde noot om slikken."