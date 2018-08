De zomer van Lier, nog net dat tikje heter

Maart 2018. Het Lisp oogt als de palliatieve afdeling van een ziekenhuis. De patiënt in de geel-zwarte pyjama kijkt de dood diep in de ogen. Al meer dan een jaar houdt Wadi Degla, de Egyptische investeringsgroep achter K. Lierse S.K., de gouden geldkraan naar het Lisp dicht. Voorzitter Maged Samy heeft de club vorig jaar te koop gezet, maar ook nu de vraagprijs al fiks is bijgesteld, bereikt Wadi Degla met geen enkele geïnteresseerde partij een akkoord. Veel uitleg sijpelt niet naar buiten. Alleen circuleert af en toe de naam van een kandidaat-koper, zoals die van David Nakhid uit Trinidad en Tobago, een ex-profvoetballer van SV Waregem. Intussen nadert het moment waarop de voetbalbond haar licenties uitreikt. Een groep supporters stampt 'Lierse Voor Altijd' (LVA) uit de grond. Ze profileren zich als 'een overkoepelend supportersplatform' en willen een toekomst zoeken voor de bedreigde geel-zwarte ziel. Ook Jesse De Preter, ex-CEO van Lierse, springt op de kar. Hij heeft nog een eitje te pellen met Samy.

...