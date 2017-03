'De zwakke kwalificatiegroep camoufleert het gebrek aan vooruitgang bij onze Rode Duivels'

S/VM: België beet zich de tanden stuk op een stug Griekenland: 1-1 en het eerste puntenverlies in deze WK-kwalificatiecampagne. Een accident de parcours (zonder Hazard en De Bruyne) of moeten we ons zorgen maken over het gebrek aan vooruitgang?

Jacques Sys: Het is inderdaad verontrustend dat we onder Roberto Martínez toch weer dezelfde kwalen zien opduiken als onder Marc Wilmots: te weinig tempo en te veel breedtespel tegen ploegen die zich ingraven.

Nu, zonder Kevin De Bruyne en Eden Hazard scheelt dat natuurlijk een hoop creativiteit. De Bruyne zorgt met zijn dieptepassing voor een snellere balcirculatie en Hazard creëert met zijn flitsen ruimte. Maar het is frappant dat spelers die zich leiders wanen en zich in staat achten om centraal de lijnen uit te zetten, dat niet blijken te kunnen. Daarbij denk ik aan Nainggolan en Fellaini. Zelfs Carrasco die zich meermaals verslikte in zijn dribbels. Ook achteraan blijken we toch het talent van Vincent Kompany te missen -daar wordt misschien soms wat licht over gegaan. De verdediging toonde weinig zekerheid, met Alderweireld die zijn slechtste interland tot nog toe speelde en Ciman die geen te beste beurt maakte.

Ik was verrast door de prestatie van de Rode Duivels. Akkoord, de Grieken speelden anti-voetbal en teren op een sterke verdediging, maar dan nog mag je verwachten dat je vroeger in de wedstrijd scoort tegen hen. Ik dacht dat ze ondertussen verder stonden in hun ontwikkeling, maar nu blijkt dat er amper vooruitgang is geboekt. Onze zwakke kwalificatiegroep camoufleert dat. Een verontrustende vaststelling.

S/VM: Philippe Clement gaf in een interview met www.125jaarclubbrugge.be te kennen dat hij volgend seizoen voluit voor de functie van T1 wil gaan. Liefst bij Club Brugge, maar desnoods elders. Is hij klaar om Michel Preud'homme op te volgen?

Jacques Sys: Naar wat ik hoor en interpreteer, oordeelt het bestuur van Club Brugge alvast van niet. Je moet natuurlijk nog afwachten of Preud'homme wel vertrekt, maar sowieso zouden ze toch al een signaal gegeven hebben aan Clement indien ze in hem geloven? Ik heb ook mijn twijfels. Clement is ambitieus en dat is enerzijds logisch, maar heeft hij wel de persoonlijkheid om hoofdtrainer te zijn? Dat blijkt in voetbal vaak een moeilijkheid: zichzelf correct kunnen inschatten. Zowel bij voetballers als trainers. Niet iedereen is gemaakt om een leider te zijn.

Niet vergeten dat hij bij Club geen makkelijke kern zou erven: als zelfs Preud'homme al moeite kent om de groep telkens weer scherp te krijgen... Maar misschien verbaast Clement ons en legt hij eenzelfde parcours af als Yves Vanderhaeghe, in wie we ook niet meteen een hoofdtrainer zagen. Clement is intelligent genoeg om dat voor zichzelf uit te maken.

S/VM: Greg Van Avermaet wint Gent-Wevelgem en Peter Sagan windt zich steeds vaker op over het cordon sanitaire tegen hem. Het is allen tegen één, vindt hij. Begrijp je zijn frustraties?

Jacques Sys: Ik begrijp hem zeker, maar hij zal er toch mee moeten leven. Dat is het lot van de beste te zijn, hij is het slachtoffer van zijn dominantie. Tegenstanders redeneren natuurlijk: als je met hem naar de meet rijdt, ben je geklopt. Je kunt je natuurlijk de vraag stellen: is het dan beter om niet mee te rijden en in het peloton te eindigen? Iets wat Sagan frustreert, want hij is een echte koersliefhebber, hij wil zich amuseren. Afwachten is een woord dat niet zijn woordenboek voorkomt. Maar klagen over renners die niet meerijden, is natuurlijk makkelijk als je weet dat je de beste bent.

Als Van Avermaet blijft winnen zoals de voorbije weken zal zijn status binnen het peloton ook wel veranderen. Zo ver is Van Avermaet nog niet, het cv van Sagan is toch nog altijd indrukwekkender. Sagan won al 92 koersen tot dusver, Van Avermaet had op diezelfde leeftijd 12 koersen gewonnen. Hij was lange tijd de man van 'net niet'.