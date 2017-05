Degryse: 'Weiler moet aanvaarden waar het instituut Anderlecht voor staat'

Marc Degryse over...

... het debuutseizoen van René Weiler:

'Het keerpunt was de nederlaag op Zulte Waregem (3-2) op 16 november en de verklaring van Sofiane Hanni die het te verdedigende spel met de vinger wees. Daarna heeft Weiler geluisterd naar Van Holsbeeck en David Steegen, die hem hebben gezegd dat hij minder moest communiceren, minder scherp moest zijn in zijn uitlatingen en aanvaarden dat de tradities van de club niet zouden veranderen door zijn komst. Ik heb nochtans de indruk dat zijn houding tegenover kritiek niet veranderd is: hij kan daar nog altijd niet goed tegen. Hij heeft wel minder persconferenties gegeven, is gematigder geworden in zijn verklaringen en begon de clichés op te stapelen. Ik vraag me af of hij wel echt goed in zijn vel zit. Want de blik van de buitenwereld op Anderlecht zal nooit veranderen. Hoeft ook niet te veranderen. En hij is al zeker niet degene die dat gaat veranderen. Hij moet aanvaarden waar het instituut voor staat. Anders zal hij nooit het geluk vinden op Anderlecht.'

... het voetbal van Anderlecht:

'Weiler heeft een sterke persoonlijkheid en een heel duidelijke visie op het voetbal dat hij wil brengen of de mentaliteit die hij in de kleedkamer wil zien. Maar ik weet niet of op lange termijn het voetbal goed genoeg zal zijn. Ik maakte me afgelopen week de volgende bedenking: Ajax heeft in zes seizoenen vier titels gewonnen met Frank de Boer en toch kreeg hij voortdurend kritiek. En nu, met Peter Bosz, speelt Ajax het voetbal dat de supporters willen zien, namelijk offensief voetbal met jongens uit de eigen opleiding. Ajax is geen kampioen geworden en zal misschien de finale van de Europa League verliezen tegen Manchester United, maar nog nooit hebben de fans zo fel achter de ploeg gestaan. En die twee clubs, Anderlecht en Ajax, hebben een zeer vergelijkbare traditie.'

... het nakende vertrek van Youri Tielemans:

'Ik denk dat hij klaar is voor die uitdaging. Hij is gegroeid en heeft vier jaar ervaring opgedaan. Wat zou hij nog bij te winnen hebben bij wedstrijden tegen Lokeren, STVV of Kortrijk, ook al is hij nog maar twintig? Je kunt een speler die zo vooruitgaat niet beletten om van een grotere competitie te proeven. Je hebt dat gezien met Praet: de club heeft hem een seizoen te lang gehouden en dat werkte niet. Het belangrijkste, zowel voor Tielemans als voor Dendoncker, is dat ze volgend seizoen kunnen spelen. Dendoncker heeft de stijl om in fysieke competities als de Engelse of de Duitse te spelen. Hij is klaar voor dat type van strijd, dat heeft hij bewezen tegen Manchester United. Tielemans en Dendoncker hebben meer slaagkansen dan Defour, die al vijf seizoenen kampt met blessures, of dan Praet, die me nooit de indruk gegeven heeft dat hij alles voor zijn vak wil doen. Nu hij in Italië zit, beseft hij dat voetbal echt wel een voltijdse bezigheid is en dat je honderd procent prof moet zijn om het te maken. Dendoncker en Tielemans lijken meer op een Romelu Lukaku wat mentaliteit betreft, zij hebben dezelfde goesting om altijd beter te worden en aan hun zwakkere punten te werken. Je hebt zo'n ingesteldheid nodig als je wilt doorbreken in het buitenland.'