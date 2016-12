Deschacht riskeert boete tot 600.000 euro, geen celstraf

In het gokdossier van profvoetballer Olivier Deschacht heeft de Gentse afdeling van het Oost-Vlaamse parket inbreuken op de kansspelwet vastgesteld en beslist om het dossier over te maken aan de Kansspelcommissie. Dat meldt parketwoordvoerster An Schoonjans. De beslissing betekent dat Deschacht niet voor de strafrechter moet verschijnen en geen celstraf riskeert, maar wel een administratieve geldboete.

De Kansspelcommissie onderzocht eerder al het gokgedrag van de Anderlecht-speler en vond dat hij gokte op wedstrijden van zijn eigen club, maar alleen op winst. Volgens Deschacht was het zijn broer Xavier die met zijn account gokte op de wedstrijden. De Kansspelcommissie was ook van oordeel dat Deschacht niet voor de strafrechter moest komen, omdat er geen aanwijzingen waren dat hij geld inzette op verlies van zijn ploeg.

Het Gentse parket kon het dossier voor de strafrechter brengen, maar besliste om dat niet te doen. Het dossier wordt echter niet geseponeerd, omdat er inbreuken op de kansspelwet zijn vastgesteld. Het gaat om gokken op wedstrijden van Anderlecht waarbij Deschacht als speler op het veld stond, hoewel de kansspelwet verbiedt om deel te nemen aan een kansspel waarbij je als betrokkene invloed kan hebben op de uitslag. De Kansspelcommissie had eerder het advies gegeven om Deschacht een boete op te leggen van ongeveer 25.000 euro voor de inbreuken, een bedrag dat ook voorgesteld werd aan drie andere profs die op eigen wedstrijden hebben gegokt.

De administratieve geldboete kan in theorie tussen 600 en 600.000 euro bedragen, hetzelfde bedrag als de boetes die de strafrechter kan opleggen.