Dessers: 'Er hebben ook veel Belgische clubs geïnformeerd, maar ik had mijn woord al gegeven'

Cyriel Dessers over...

... zijn transfer naar FC Utrecht:

'Utrecht is op sportief vlak de perfecte stap voor mij. Vorig seizoen was het de enige ploeg die Feyenoord, Ajax en PSV een beetje kon volgen en stilaan wil het bestuur die clubs gaan aanvallen. Erik ten Hag, die bewust bij Utrecht bleef ondanks interesse van Club Brugge en Ajax, staat in Nederland bekend als toptrainer bekend. De rest van het plaatje klopt ook: het stadion, de supporters, de stad... Ik wilde niet ergens in een boerengat terechtkomen. In feite heb ik mijn intuïtie gevolgd. Zo ben ik: als ik vol voor iets ga, dan twijfel ik achteraf ook niet meer. Tal van Belgische clubs hebben geïnformeerd. Clubs uit de hoge middenmoot, de subtop en zelfs de top vijf. Maar ik was toen al vergevorderd met Utrecht en ik vond het niet correct om op gesprek te gaan met andere clubs. Het flatteert mij wel dat mijn prestaties naar waarde werden geschat in België.'

... NAC-trainer Stijn Vreven:

'Toen hij in december kwam, stonden we achtste en waren we al lang door alle waarnemers afgeschreven. Het middenveld was te klein, de verdediging te traag en van mij werd gezegd dat ik te veel kansen miste. Stijn Vreven was de ideale trainer voor onze jonge en brave groep. Op de eerste training kreeg hij onmiddellijk iedereen mee met een powerpointpresentatie over zonevoetbal. Hij introduceerde de shadow game, iets waar ze bij NAC nog nooit van gehoord hadden, en hij slaagde erin om ons relaxed naar de play-offs te piloteren.'

... zijn Nigeriaanse roots:

'Ik zou met evenveel plezier uitkomen voor Nigeria en België. Maar de Rode Duivels halen, wordt een bijzonder ingewikkelde zaak. Mochten alle spitsen die nu vast in de kern zitten allemaal 30 zijn en binnen drie jaar stoppen, dan zou ik geduldig op een kans kunnen wachten. Maar Lukaku en co zijn amper een paar jaar ouder dan ik. Divock Origi is zelfs jonger en Landry Dimata zit er nog aan te komen. Een selectie voor Nigeria, ook een groot voetballand is, is wel haalbaar. Volgens Nigeriaanse journalisten zit de nationale ploeg in spitsennood. Je hebt Kelechi Iheanacho en Ahmed Musa, de twee onbetwistbare titularissen, en Olarenwayu Kayode van Austria Wien. Daarachter is er een gat. Ik heb een tijdje geleden contact gehad met de bondscoach en die raadde mij aan om een stap hogerop te zetten. Ik moet bij Utrecht maar bewijzen dat ik aanspraak kan maken op een selectie. Want met Alex Iwobi van Arsenal, Henry Onyekuru, Moses Simon en William Troost-Ekong, barst de nieuwe generatie van het talent.'

