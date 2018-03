Devroe naar Anderlecht: 'Ze zullen moeten wennen aan zijn compromisloze stijl'

Devroe gedraagt zich als een lone wolf wanneer er beslissingen van sportieve aard genomen moeten worden, maar hij kan wel terugvallen op een solide vriendenkring.

Een van zijn vele spitsbroeders is huidig mediaverantwoordelijke bij Anderlecht David Steegen. 'Luc was een jeugdvriend van mijn schoonbroer. Intussen kennen we elkaar al twintig jaar en mag ik hem een echte vriend noemen', vertelt Steegen. 'Hij was net als Herman Van Holsbeeck, Jo Van Biesbroeck en Roger Vanden Stock uiteraard aanwezig op het feestje voor mijn vijftigste verjaardag. Hoe ik Luc zou omschrijven? Rechtschapen, principieel en een echte voetbalman. Herman heeft Luc hoog staan. Je begrijpt dus waarom hij hem voor zijn aanstelling bij KV Oostende naar Anderlecht heeft proberen te halen.'

Zwart of wit

Mensen uit zijn entourage kennen Devroe ook als iemand die het mes durft te hanteren. Hij maakt duidelijk wat hij wil en geeft aan wat hem stoort. Voor Devroe, die op zijn tien jaar zijn geboortestad Brussel moest inruilen voor West-Vlaanderen en in zijn jeugd voor RWDM supporterde, is het wit of zwart. Een contrast met de cultuur die de laatste jaren bij Anderlecht heerst. In Neerpede zullen ze moeten wennen aan de haast compromisloze stijl van de nieuwe sportieve baas.

Delen Met hem weet je zeker dat hij eerst de speler zal zoeken en dan pas diens makelaar - op zich al een positieve ontwikkeling. Patrick Turcq

Net als de andere topclubs trouwens. De machtswissel bij Anderlecht betekent immers dat Devroe straks een familievete zal moeten uitvechten aan de top van het Belgische voetbal met collega Patrick Turcq, sportief directeur van AA Gent. De twee zijn neven en hebben roots in de bouwsector.

'Ik ken Luc al van bij zijn geboorte, want ik ben zeven jaar ouder', benadrukt Turcq. 'Hij heeft even in de vastgoedzaak van mijn vader gewerkt. We hebben hem altijd beschouwd als de vierde zoon van de familie. Luc is een standvastige en koppige persoon. Hij zal tot het uiterste gaan om iets te verkrijgen en zal je in de ogen kijken als hij iets te zeggen heeft. Liever de waarheid vertellen dan met een onbehaaglijk gevoel achterblijven.'

Turcq weet het bijna zeker: zijn neef zal Anderlecht een andere identiteit geven en een nieuwe dynamiek lanceren. 'We zullen het werk van Luc pas later kunnen beoordelen. Maar met hem weet je zeker dat hij eerst de speler zal zoeken en dan pas diens makelaar - op zich al een positieve ontwikkeling.'