'Deze zomermercato? Veel kwantiteit, weinig kwaliteit'

Club Brugge won de Supercup tegen Standard met 2-1. Welke indruk liet de regerende landskampioen? Worden zij de te kloppen ploeg komend seizoen?

Jacques Sys: 'Het was geen bijster goede match, maar zulke Supercups zijn zelden een waardemeter. Ik denk dat het langs Brugse zijde vooral uitkijken was naar hoe de nieuwe doelman, Letica, zich zou presenteren. Die deed het goed, ook al had hij weinig werk. Op hoge ballen toonde hij vastberadenheid. De positie van doelman was vorig seizoen het zwakke punt, we moeten nog afwachten of dat nu opgelost is. Verder had je Rits op het middenveld en Groeneveld op links als vervanger van Limbombe. Zij konden zich tonen. Toch denk ik dat Club vooral zal voortbouwen op de bestaande automatismen, in dat opzicht heeft het een voordeel tegenover de concurrentie. Ik zag ook weinig verslapping inzake motivatie na de titel vorig seizoen.

'Maar het is zo moeilijk geworden om bij de start van de competitie een waardeoordeel te vellen over de ploegen, want er gebeuren meer transfers dan ooit... en almaar later ook. Club Brugge zit zo bijvoorbeeld met een aantal spelers die weg moeten of weg willen, maar daar nog steeds tussen lopen. Denk aan Wesley, Coopman, Diaby, Limbombe of zelfs Refaelov. En blijkbaar zou ook Vanaken azen op een transfer. Dus ja, een definitief zicht op de sterkte van de ploegen krijg je pas na het sluiten van de transfermarkt.

'Maar als deze ploeg grotendeels bijeen blijft, zullen zij toch kunnen profiteren van de vaste patronen. Gent, Standard, Anderlecht: zij hebben veel meer huiswerk. Voor Michel Preud'homme wordt het een hele uitdaging om beter te doen dan zijn voorganger - al zal hij gezien zijn status genoeg krediet krijgen in Luik.'

Welk vind jij de opvallendste transfer tot nog toe?

'Het opvallendste aan deze zomermercato vind ik de vaststelling dat zoveel spelers moeilijk weggeraken. Limbombe en Diaby dromen luidop van Engeland, maar zitten nog steeds in Brugge. Blijkbaar is het toch minder evident dan gedacht om die stap te zetten. Het vertrek van Edmilson bij Standard is een serieuze aderlating.

Delen De makelaars doen hier weer gouden zaken.

'Aan inkomende zijde merk je dat de tendens zich doorzet van België als transitland. Vanuit alle windstreken komen ze hier neergestreken. Veel kwantiteit, weinig kwaliteit. De makelaars doen hier weer gouden zaken. Meer dan de helft van de transfers komen uit het buitenland.

Wie komt, wie vertrekt? Bekijk een overzicht

'De opmerkelijkste inkomende transfer lijkt mij voorlopig die van Vadis Odjidja naar KAA Gent. Ex-international, 29 jaar, veel kwaliteiten, een verleden bij de club: dat oogt mooi. Alleen is de vraag welk niveau hij zal halen. Ik denk dat het voor Gent een berekend risico is. De achterban ging toch wat aan het morren, want echt uithalen op de transfermarkt was er tot dan toe niet bij.

'Clubs zijn meer dan ooit doorgangsstations geworden voor voetballers. Bouwen aan fundamenten hoort daar al lang niet meer bij. Anderlecht zit momenteel met 37 spelers in de kern, daarvan zijn er maar twaalf die er vorig seizoen bij waren. De Brusselaars kenden een totale make-over, zowel op als naast het veld. Het zal nu moeten gebeuren, want excuses gelden niet meer. Al zitten we daar met een pak vraagtekens. Welke niveau haalt Dimata na een jaar bankzitten bij Wolfsburg? En in welke vorm keert Santini terug naar onze competitie? Dat moet de komende weken allemaal nog blijken.'

De Ronde van Frankrijk verloor weer een pak bekende namen de voorbije dagen na de passage door de Alpen. Vooral sprinters staakten de strijd: Gaviria, Cavendish, Greipel. Ook titeluitdager Nibali zijn we kwijt. Wat betekent dat voor de rest van deze Tour?

'Dat toont dat het blijkbaar toch zware ritten waren, want heel wat van die namen kwamen buiten tijd binnen. Wat de sprinters betreft, is het jammer voor de charme van die massasprints, want nu wint Sagan die met de vingers in de neus. Hij heeft in het klassement van de groene trui ook al zo een reusachtige voorsprong dat het lachwekkend wordt.

'Algemener beschouwd vind ik het een behoorlijke saaie Tour-editie. Ik hoop dat Dumoulin - een Nederlander met veel charisma - nog iets kan forceren, maar ik vermoed dat het een onderlinge strijd wordt binnen Team Sky. Met Thomas en Froome. Ik ben benieuwd om te zien of Thomas de Pyreneeën kan overleven. In het tijdrijden moet hij alvast nauwelijks onderdoen voor Froome. Maar kan hij drie weken op niveau blijven? Dat is toch een nieuw gegeven voor Thomas. Er wordt te weinig aangevallen in de Tour, dat was de voorbije jaren eigenlijk ook al zo. Er worden amper wat speldenprikken uitgedeeld, voorts is het vooral kijken naar elkaar. Het kan amper boeien.

'Heeft die nivellering te maken met een properdere sport of met een gewijzigde mentaliteit? Dat kan je moeilijk zeggen. Ik denk dat er misschien eens over de invulling van het parcours moet nagedacht worden. Misschien door kortere bergetappes in te plannen. De Tour blijft dan wel het monster van de wielersport, maar naar spektakelwaarde beantwoordt het evenement niet aan de verwachtingen.'