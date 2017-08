Didier Ovono vindt onderdak in Franse tweede klasse

Didier Ovono streek in 2013 neer bij de kustclub als transfervrije speler. KVO zat toen in het begin van de competitie in vieze papieren, sportief gezien toch, maar onder meer door de komst van de Gabonese international speelde het zich uit de degradatiezone.

Voor aanvang van het seizoen 2016-2016 werd Silvio Proto naar de club gehaald als eerste doelman, waardoor Ovono naar de bank verhuisde. Hij bleef echter nog steeds geselecteerd worden voor zijn nationale ploeg en in januari 2017 moest hij in zijn thuisland de eer van Gabon verdedigen op de Africa Cup of Nations.

Om zijn afwezigheid op te vangen trok Oostende William Dutoit van Sint-Truiden aan en plots was Ovono derde doelman. Op 30 juni 2017 verliep de overeenkomst tussen Ovono en Oostende en moest de doelman op zoek naar een nieuwe club. FC Paris uit de Franse Ligue 2 bood hem een contract van één jaar aan.

Op de clubwebsite wenst KVO de doelman veel succes toe met zijn nieuw avontuur. Ovono heeft in zijn tijd bij de Kustboys de harten van het publiek veroverd. Hij kreeg de bijnaam 'd'Ostensche Panter' en maakte de sportieve groei van de club in eerste klasse mee.