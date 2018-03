Dion Cools over het boek dat hem veranderde: 'Een openbaring'

'Ik kan niet zeggen dat ik ooit iets heb gedaan waarvan ik achteraf dacht: shit, wat dom. Mijn keuzes zijn altijd weloverwogen', vertelt de jonge rechtsback van Club Brugge in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

'In de kleedkamer kijk ik vooral naar de ouderen. Van hen kan ik dingen leren en in me opnemen. Maar dat betekent niet dat ik me beter voel dan mijn leeftijdsgenoten, of dat ik mij slimmer begin te voelen omdat ik toevallig een boek lees en iemand anders liever met de Playstation speelt. Ik speel ook op de Playstation. Maar ik vind het óók tof om te lezen. Omdat ik dingen wil weten.'

Op dit moment is Cools bezig in het boek Think & Grow Rich, een boek uit 1937 van Napoleon Hill. 'Dat komt door mijn nonkel. Hij werkt in Amerika en zei tegen me: "Dit zijn boeken die je absoluut moet lezen. Dan ga je een heel andere wijze van denken hebben." Hij noemde ook De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Het klopt wat hij zegt. Ze zetten me aan het denken.'

In Think & Grow Rich wordt de weg naar succes beschreven aan de hand van het bestuderen van gewoontes van mensen die miljonairs werden. De basis van het boek draait erom geen ruimte te bieden aan negatieve gedachten.

'Het geeft mij echt iets extra's om dat te weten. Zeker in conflicten helpt het me. Het boek geeft heel duidelijk weer hoe wij als mensen een situatie kunnen veranderen, puur op basis van onze denkwijze. Mochten wij nu naar iets kijken, neem een foto. Jij ziet daar een schoen in en ik een stoel. Omdat ik een stoel zie, ga ik die zienswijze verdedigen. Maar ik kan ook proberen te begrijpen waarom jij er een schoen in ziet. En te accepteren en begrip te tonen dat jij een andere mening hebt. Het is de kunst niet te blijven doorgaan: "Het is een stoel en punt uit." En misschien kan ik dan beseffen hoe het komt dat jij tot jouw gedachten komt.'

Hij is even stil. 'Het lijkt zo simpel als ik het zo zeg', klinkt het bijna verontschuldigend. 'Maar pas door er echt over te lezen, realiseerde ik me: ik zou daar meer op moeten letten. Het doet me nadenken over hoe ikzelf denk en hoe jij denkt. Het is een openbaring om zo te leren denken.'

Juist in een maatschappij waarin de omgang met elkaar harder wordt, is het een opvallende omslag die Cools probeert te maken. 'Om eerlijk te zijn: in onze maatschappij gebeurt het vaak juist andersom. "Ik en mijn mening. En jij moet luisteren." Sommigen staan open voor een mening van een ander. Maar op hogere niveaus in onze maatschappij, in de politiek bijvoorbeeld, is er nog niets veranderd. De mens is nog altijd heel egoïstisch.'

Mayke Wijnen