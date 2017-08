Djaïd Kasri: 'Ik ben geen makelaar geworden'

In ons nummer van woensdag 16 juni schrijven we dat Clinton Mata tijdens deze mercato zijn vriend Djaïd Kasri onder de arm genomen heeft om hem te vertegenwoordigen. Een bewering waarop de oud-speler van Antwerp wilde reageren.

'Ik ben helemaal geen makelaar geworden. Ik ben nog altijd voetballer, op zoek naar een club sinds mijn contract bij Antwerp afliep op 30 juni. Ik sta op dit moment trouwens in contact met clubs uit 1B', verduidelijkt de man die bijdroeg aan de terugkeer van de Great Old in 1A.

'Ik ben nooit de makelaar van Clinton Mata geworden. Mijn voetbalcarrière zit er nog niet op, zegt Kasri, die trouwens op weg was naar de training toen hij ons belde.