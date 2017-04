Doelpuntenkermissen in play-off II: Roeselare-Moeskroen: 3-5, Eupen-Lokeren: 3-3

Na een studieronde van twintig minuten opende Moeskroen het spektakel op Schiervelde. Diedhiou (24.) en Trezeguet (40.) brachten de Henegouwers voor de pauze op een dubbele voorsprong. Roeselare herbronde in de kleedkamer en sloeg hard terug na rust. Een eigen doelpunt van Gulan (50.) en treffers van Cornet (54.) en Lepicier (59.) brachten de West-Vlamingen op het uur aan de leiding. Maar nog was het niet gedaan. Ook Moeskroen slaagde erin terug te komen van een achterstand en via goals van Trezeguet (67.) en Matulevicius (68.) en een eigen goal van Zolotic (83.) kwamen de bordjes uiteindelijk op 3-5 te hangen.

In Eupen-Lokeren was vooral de eerste helft uiterst spektakelvol. Na een benutte penalty van Luis Garcia (15.) keerde Lokeren de stand om dankzij goals van De Sutter (16.) en Straetman (21.). Eupen bleek echter niet aangeslagen en reageerde nog voor de pauze. Dankzij een heerlijk afstandschot van Brüls (40.) en een treffer van de onvermijdelijke Onyekuru (42.) gingen de Panda's toch nog met een voorsprong de rust in. Na de pauze leken de Oostkantonners de partij onder controle te hebben, maar in de toegevoegde tijd redde Miric alsnog een punt voor de Waaslanders.

Racing Genk (zes punten) blijft aan de leiding in groep B. De Limburgers trekken zondagavond (20u00) nog naar Kortrijk, dat derde staat met vier punten. Nummer twee Eupen heeft vijf punten. Onderaan veroverde Moeskroen door de zege zijn eerste (drie) punten, Lokeren (2) en Roeselare (1) bengelen achteraan de rij.