Doelpuntenrecord voor Zulte Waregem

Francky Dury heeft het al enkele keren gezegd: in play-off 2 ligt het niveau zo veel lager, omdat tegenstanders vaak fysiek en/of mentaal uitgeblust zijn, of gewoon niet goed genoeg. Niettemin is het opmerkelijk hoe de aanvalsgolven van Essevee OH Leuven (2-2), Waasland-Beveren (1-2) ...