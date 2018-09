Dries Mertens: 'We hebben onze zinnen gezet op de Nations League'

'In deze interlands heb ik heel veel zin', aldus Mertens. 'Het was een lang seizoen, waarin ik heel hard heb gevochten om kampioen te worden tegen Juventus en waarin we met de Rode Duivels ook lang op het WK zaten. Dat heeft veel krachten gekost. Maar nu is er het volgende toernooi, de Nations League, en dat zouden we heel graag winnen. Niet alle Duivels waren meteen mee met het systeem, maar nu hebben we alles begrepen.'

Geen basisspeler

Mertens is dit seizoen bij Napoli vooralsnog nog geen basisspeler, maar volgens de Leuvenaar is er geen reden tot paniek. 'Door dat lange WK ben ik later aangekomen bij Napoli. Ik was een beetje moe, maar ik heb meteen een goed gesprek gehad met de nieuwe trainer (Carlo Ancelotti, red.), een heel vriendelijke man. De bedoeling is om mijn speelminuten stelstelmatig op te drijven. Mijn status hier bij Napoli is niet veranderd door het WK', aldus Mertens.

Op de vraag of Mertens voldaan was na zijn WK, waar hij slechts in drie van de zeven wedstrijden een basisplaats kreeg van Roberto Martinez, moest de spits even nadenken. 'Het belangrijkste is dat we een medaille mee naar huis konden nemen, dat is altijd leuk. Natuurlijk had ik liever wat meer gespeeld, dat is achteraf wel jammer. Maar het is en blijft een ploegsport.'

Status

De 75-voudige Rode Duivel is zich bewust van de vernieuwde status van de nationale ploeg. 'Voor de komende twee interlands moeten we naar onszelf kijken. Onze tegenstanders zullen alles willen geven. Landen kijken nu natuurlijk anders naar ons: ze willen heel graag tegen ons winnen, maar de angst om tegen ons uit te komen neemt natuurlijk toe.'

Mertens deelde ook zijn indruk over het viertal debutanten. 'Ze zijn heel gretig, ze deinzen er niet voor terug om stevig in duel te gaan. Ze kunnen hier veel leren.'

Op de vraag of de nieuwkomers voor jong bloed moeten zorgen met het oog op de vele dertigers in de selectie, lachte de centrumspits zijn tanden bloot. 'Dat van die dertigers hoor ik niet graag', aldus de 31-jarige Mertens.