Dury en het voorbeeld van Ronaldo: hoe de coach van Zulte Waregem zijn spelers scherp zet

Een goede mindset komt in de eerste plaats uit de speler zelf, zegt Dury. 'Maar je moet spelers er wél van doordringen'.

Delen Cristiano Ronaldo zit elke dag als eerste in het hok, omdat hij weet dat zijn perfecte atletenlichaam niet uit de lucht komt vallen

Dury: 'Ik vertel altijd het verhaal van James Rodríguez. Die werd getransfereerd voor 85 miljoen euro van AS Monaco naar Real Madrid. Hij wilde zijn nieuwe trainer Carlo Ancelotti imponeren door op zijn eerste dag als eerste op de club te komen. Laten we zeggen dat ze half elf moesten trainen en dat James zich al om acht uur meldde. Hij wandelde naar de gym in de veronderstelling inderdaad de enige te zijn, maar toen hij de deur openzwaaide, zag hij een persoon al aan het werk: Cristiano Ronaldo. Hij, een van de allergrootsten, zit elke dag als eerste in het hok, omdat hij weet dat zijn perfecte atletenlichaam niet uit de lucht komt vallen. Voor hem is hard werken een habit geworden, zoals het dat is bij alle grote spelers.'

'Ik kan mijn voetballers dat wel vertellen, maar zal ze er ook in moeten begeleiden. Daarom heb ik bij de club geijverd voor een gym van driehonderd vierkante meter, voor een zwembad waarin we kunnen trainen en herstellen, voor, kortom, de beste faciliteiten.'

Leren van Lippi

Inspiratie deed Dury op in Italië vertelt hij verderop in het interview. 'Italianen, uitvinders, ontwikkelaars, winnaars. Onze chiropractor is de broer van Jean-Pierre Meersman, het hoofd van de medische staf van AC Milan. Hij stond me toe een kijkje te nemen in het Milan Lab. Daar heb ik voor het eerst gezien hoe er kan worden gewerkt met de mind. Werkelijk alles gieten ze daar in testen: hoe heeft de speler de wedstrijd verwerkt? Zo'n voetballer wordt dan volgeplakt met pleisters en ze lezen echt alles af.'

'Voor de Pro License Cursus gingen we op bezoek bij het Juventus van Marcello Lippi. Hij vertelde dat ze daar één uitgangspunt hebben: hun spelers hoeven niet te tonen hoe goed ze zijn, ze moeten alleen maar winnen. We bezochten met een groepje de training. Een cursist, ik geloof Jan Ceulemans, zei tegen mij: "Francky, ze doen toch niet wezenlijk andere dingen dan wij?". Dat was waar, maar ik keek vooral naar de begeleiding. Zoveel trainers, zoveel aandacht, zoveel coaching. Het gaat om de mindset, die maakt het verschil. Soms laat ik mijn spelers tijdens training elf tegen negen spelen. Tegen die elf zeg ik dat ze alles mogen, vrij spel, lekker veel scoren. Die negen krijgen twee opdrachten: dát is de zone waarin je verdedigt en je mag twee keer raken. Moet jij raden wie wint. Ja, dat negental, want: honderd procent concentratie, sneller spelen, focus en mentaliteit.'

Benieuwd of die focus en mentaliteit ook vanavond tegen Eupen voldoende zal zijn om de bekerfinale te bereiken... (MK/MS)

Lees het volledige interview met Francky Dury in onze +zone of Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 februari.