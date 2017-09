Dury stelt jongste elftal ooit op bij Essevee

Hij had het vooraf aangekondigd: door het drukke programma, met ook Europa League en Beker van België, zou Francky Dury gebruikmaken van zijn 27-koppige kern (al zijn daarvan wel al enkele spelers afgeschreven).

En dus liet de coach van Zulte Waregem, na de EL-match tegen Nice, tegen Excel Mouscron onder meer 'oudjes' als Davy De fauw (36) en Timothy Derijck (30) op de bank, net als Nill De Pauw (27). In hun plaats kwamen Sandy Walsh (22), Marvin Baudry (27), en Sander Coopman (22). En, in vergelijking met de vorige competitiematch, ook Aaron Leya Iseka (19).

Samen met Nicola Leali (24), Michael Heylen (23), Brian Hamalainen (28), Idrissa Doumbia (19), Julien De Sart (22), Peter Olayinka (21) en nog de ervaren Onur Kaya (31), was de basiself van Zulte Waregem (maanden en dagen inbegrepen) gemiddeld 24,05 jaar oud.

Dat is het jongste team dat Francky Dury, als coach van Zulte Waregem, ooit opstelde in een competitiematch van de Belgische eerste klasse (sinds het seizoen 2005/06).

De vorige jongste ploeg dateerde al van 26 december 2013, uit op Anderlecht (1-0 verlies). Toen was de basiself gemiddeld (maanden en dagen inbegrepen) net iets ouder dan die tegen Mouscron afgelopen zondag: 24,13 jaar.

Met Sammy Bossut (28), Frédéric Duplus (23), KarelD'Haene (33), JuniorMalanda (19), BryanVerboom (21), MamatouN'Diaye (23), Thorgan Hazard (20), SvenKums (25), JensNaessens (22) en IbrahimaConte (22) en IdrissaSylla (23). Toen werd de gemiddelde leeftijd naar beneden gehaald door de afwezigheid van de geblesseerde De fauw (32) en de zieke SteveColpaert (27).

In de Beker van België stelde Dury wel al meermaals jongere elftallen op, met als jongste ploeg (goed 21 jaar) die op 21 januari 2015, in de terugmatch van de kwartfinale van de Beker op Anderlecht (4-2).

Essevee had de heenmatch thuis met 0-3 verloren en dus liet Dury in Anderlecht een rist jongeren opdraven (Sefa Isçi (18), FormoseMendy (21), TomRosenthal (18), SebastiaanBrebels (19), KylianHazard (19), JonathanBenteke (19),...) die in de competitie amper speelden. Alleen keeper SébastienBruzzese (25) en Steve Colpaert (28) waren toen ouder dan 22.