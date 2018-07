Eden Hazard: 'Als Thierry Henry tegenover je staat, luister je'

Eden Hazard over...

... Kylian Mbappé:

'Voor mij is hij een mengeling van Thierry Henry en Ronaldo fenomeno. Die laatste was nog vooral kracht, Mbappé is fijner. En ik vergelijk heus niet met Henry omdat die bij ons in de staf zit. Ik meen dat. En nog maar 19... Sterk. Als voetballiefhebber kun je daar alleen maar van genieten. We spraken elkaar al wel een paar keer en soms bellen we. Ik ben zijn grote broer. (lacht) Hij wil worden zoals ik, de beste in de geschiedenis... Ik hoop dat we elkaar niet te veel ontmoeten want le petit is verdorie sterk.'

... Thierry Henry:

'Hij praat veel met ons, werkt de offensieve corners uit. (droog) Daarom hebben we nog niet gescoord. Thierry is bij ons om zijn ervaring in te brengen, maar toch ook vooral om het vak als trainer te leren, denk ik. Hij observeert, praat, vertelt zijn verhalen... (glimlacht) Als Thierry Henry tegenover je staat, luister je wel, hoor. Hij heeft een WK gewonnen. Als we wat minder zijn, praat hij met ons.'

... zijn eigen bloedvorm op dit WK:

"Sinds ik voetbal, heb ik nooit iets speciaal voorbereid. Zoals op school... (lacht) Ik speel mijn wedstrijden op het moment zelf. Toen ik tijdens het seizoen geblesseerd raakte, dacht ik niet eens aan het WK. Ik dacht alleen: herstel goed, werk hard, denk aan je seizoen bij Chelsea en daarna zie je wel voor het WK. Ik heb het zelf niet bijgehouden, maar qua minuten ben ik met wat minder op de teller naar hier gekomen dan naar de voorbije toernooien. Het enige wat anders was, was dat het nu moest. Alles was aanwezig om hier ons mooiste WK te spelen. Mijn benen voelen nog aan alsof ik 20 ben. Echt waar. Tenzij na de wedstrijden. Dan denk ik: verdorie, je begint een pak matchen in de benen te hebben. Vroeger had ik nooit pijn in de benen na de match, nu durf ik om drie uur 's nachts een masseur te bellen om langs te komen. Omdat ze zeer doen.

'Ik ben nu beslissender, misschien dat mijn prestaties daarom meer opvallen. Ik heb de neiging om op moeilijke momenten het spel naar mij toe te trekken. In het verleden ook al, onder meer in die wedstrijd tegen Wales. Alleen bestaat het gevaar dat je dan al de ballen gaat opeisen en op je eentje dingen gaat proberen te forceren. Dat is fout.'