Eden Hazard: 'Ik ga nergens meer heen, ik voel me goed bij Chelsea'

'We zien wel wat er binnen een jaar of twee gebeurt. Maar nu ga ik nergens meer heen. Ik voel me goed hier', verklaarde de speler van Chelsea voor de camera van RMC Sport.

Real Madrid

Ondanks openlijk geflirt met Real Madrid zal Eden Hazard niet het voorbeeld van Thibaut Courtois volgen. De doelman van de nationale ploeg forceerde zijn droomtransfer naar de Koninklijke, Hazard blijft nog minstens een jaartje langer bij The Blues.

De 27-jarige dribbelkont, die ook aan FC Barcelona gelinkt werd, maakte dus zelf een einde aan de geruchtenmolen. 'Iedereen weet wat ik na het WK gezegd heb, maar ik ben hier gelukkig. Ik blijf bij Chelsea. De markt is gesloten. Het zou raar zijn als Chelsea me nu zou verkopen, terwijl ze geen vervanger meer kunnen halen', zei de Rode Duivel.

Contract

Hazard ligt nog tot medio 2020 onder contract op Stamford Bridge.

Met Chelsea is hij prima aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen, de Londense club staat met zes op zes tegen Huddersfield en Arsenal gedeeld eerste.

Op de bank

Courtois, die dus afgelopen zomer Chelsea verliet voor Real Madrid had de voorbije weken last aan zijn knie. De beste doelman van het voorbije WK is inmiddels fit genoeg voor een plek in de selectie, maar hij zat in de eerste competitiematch van Real tegen Getafe toch op de bank.

Courtois trainde de voorbije week maar drie keer voluit mee met de groep. Lopetegui hield hem daarom nog in de wachtkamer.