Eén nieuwkomer op twee speelt al

Liefst 171 nieuwe spelers haalden de zestien eersteklassers afgelopen zomer. Excel Mouscron haalde daarbij de meeste nieuwe spelers (19), voor nieuwkomer Antwerp (18) en STVV (16). Charleroi kocht het minst in, slechts vier nieuwkomers.

Van al die debutanten kwamen er afgelopen weekend op de zevende speeldag 89 op het veld, aan de aftrap als basisspeler of als invaller. Dat is 52 procent, iets meer dan de helft van het aantal nieuwkomers. En 39 procent van het totaal aantal toegelaten spelers (maximum 14 op het veld, elf basisspelers en drie invallers) bij zestien ploegen. De meeste nieuwkomers stonden op het veld bij Antwerp en Mouscron (9) en bij Eupen en Zulte Waregem (telkens 8). De minste nieuwe spelers waren er bij Genk (3), Charleroi, Club Brugge, Lokeren, Kortrijk, Anderlecht en Oostende (telkens 4).

Hoe snel de bezetting in de Jupiler Pro League verandert, blijkt ook uit een vergelijking met de spelers die op het veld kwamen tijdens de laatste speeldag van de reguliere competitie van afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League. Dat waren er 85 op een totaal van 210 spelers (15 ploegen van 14 spelers, Antwerp niet meegerekend). De meeste sportieve continuïteit is er bij Anderlecht, dat afgelopen weekend liefst negen spelers opstelde die er toen ook bij waren, voor KRC Genk (8). Bij Lokeren stonden er nu slechts drie voetballers die toen ook meespeelden.