Jacques Sys Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine Opinie

Een Tsjechische topvoetballer in België. Lang geleden dat zoiets nog mogelijk was

Josef Masopust kreeg in 1982 de Gouden Bal als Europees Voetballer van het Jaar. Hij speelde later voor Crossing Schaarbeek en was trainer bij Sporting Hasselt.