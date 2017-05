'Eigenlijk hoort een ploeg uit de top zes in Europa te spelen'

'Wij hebben geen ploeg die gemaakt is voor Europees voetbal', verkondigde Ivan Leko al meteen na de overwinning tegen Standard afgelopen weekend. Op die manier probeert hij de euforie die bij zijn achterban en zelfs zijn spelers (man in vorm Pieter Gerkens droomt bijvoorbeeld wel luidop van het Europese toneel) te temperen. 'Dromen van Europa doen we allemaal, maar het is mijn taak om de realiteit niet uit het oog te verliezen', legt de Kroatisch coach uit. 'En die is dat wij een ploeg zijn die pas voor het tweede jaar weer in eerste klasse meedoet en die bestaat uit voornamelijk jonge spelers. Bijna allemaal namen die vorig seizoen amper te vinden waren in de 'boekjes'. Brandon Mechele, Lucas Pirard, Stef Peeters, Pieter Gerkens, Boli Bolingoli... wie sprak er vorig jaar over hen? Ze hebben allemaal enorme progressie geboekt in de loop van deze campagne, maar om echt een trapje hoger mee te spelen, hebben we nog meer ervaring nodig. Het is geen toeval dat de resultaten pas volgden na de winterstop, toen Mechele, Igor Vetokele, Sébastien Bruzzese en Bolingoli erbij kwamen.'

Visie

Een gebrek aan rendement was volgens Leko de oorzaak van de slechte maanden oktober en november, waarin Sint-Truiden geen enkele keer kon winnen. Leko: 'We maakten achterin en voorin persoonlijke fouten, maar de organisatie stond in al die wedstrijden goed en vaak hadden wij de meeste kansen. Dat is voor een coach het belangrijkste. Een ploeg moet weten wat te doen bij balverlies en bij balbezit. Speel je met hoge pressing of vorm je een laag blok? Wanneer kies je voor balbezit en wanneer niet? Die duidelijkheid was bij ons altijd aanwezig.'

Het vasthouden aan een visie is volgens Leko de reden waarom hij en Jordi Condom de enige trainers zijn die overleefden bij een club uit de kelder van het klassement. Dankzij een bestuur dat hem volgde en het geluk dat enkele spelers op het juiste moment beslissend waren, zoals Gerkens nu of Stef Peeters eerder. 'Dat zijn zaken die je als coach niét in handen hebt.'

Bijgeleerd als coach

Er is nog iets wat hij leerde sinds hij in 2014 debuteerde als coach bij OHL. Toen de resultaten tegenvielen, plaatste hij een aantal 'namen' op de bank. Zoals Sascha Kotysch, Steven De Petter en Yohan Boli. 'Bij OHL had ik meer geduld met de gevestigde waarden, nu kijk ik puur naar rendement en durf ik meer te variëren inzake invulling van de ploeg als naar veldbezetting. Bij OHL ging ik steevast uit van een viermansverdediging, bij STVV schakelde ik om van een verdediging met drie, vier of zelfs vijf. In functie van de tegenstander werd daar een hele week op getraind.'

Leko (39) heeft in Limburg nog een contract tot medio 2018, maar de gesprekken om dat open te breken gaan de goede kant op. 'Het bestuur denkt aan een project van drie of vier jaar. Mits de juiste transferpolitiek - onze beste spelers behouden en ervaring bijhalen - zie ik hier veel mogelijkheden, maar de evolutie moet stap per stap gebeuren. Wij zijn geen ploeg die Europees hoort te spelen. Dat is voor ploegen die in de top zes eindigen. Het is enkel door deze formule van play-off 2 dat wij, of zelfs tweedeklassers, kans maken om Europa in te gaan.'