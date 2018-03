Eindelijk continuïteit in Kortrijk

KV Kortrijk en Glen De Boeck zetten 'voor onbepaalde duur' de samenwerking verder. Dat betekent dat KVK voor het eerst in vijf jaar het volgende seizoen zal beginnen met de hoofdcoach die het vorige seizoen beëindigde.

In 2014 volgde Yves Vanderhaeghe (de naar AA Gent vertrokken) Hein Vanhaezebrouck op, in 2015 kwam Johan Walem in de plaats van (de naar KV Oostende vertrokken) Vanderhaeghe en toen begonnen de problemen. Walem werd in februari ontslagen en opgevolgd door Karim Behocine, maar die bezat niet het vereiste trainersdiploma, werd na een interim-periode van 60 dagen als T1 gepromoveerd tot sportief directeur en als T1 vervangen door Patrick De Wilde. Maar het boterde niet tussen de twee en De Wilde werd na het seizoen bedankt. Belhocine mocht weer voor 60 dagen als interim-T1 aan het seizoen beginnen, daarna werd Bart Van Lancker T1 en werd hijzelf weer sportief directeur. Tot hij in maart aan zijn Pro Licencecursus begon en weer T1 werd. Na het seizoen werd hij vervangen door Iannis Anastasiou, die in november moest wijken voor De Boeck.

De onderhandelingen over een nieuw contract verliepen moeilijk, omdat De Boeck hogere financiële eisen stelde en omdat KVK een zuinig beleid voert en zich hoedt voor persoonsverheerlijking. Het erkent de verdiensten van De Boeck in de sterke prestaties, maar ook die van de andere leden van de technische staf, de meest uitgebreide ooit in Kortrijk trouwens; én van de na de interne problemen van het seizoenbegin tot sportief manager gepromoveerde Rik Foulon en zijn scoutingteam, die tenslotte de spelerskern samenbrachten die De Boeck de beste noemt waarmee hij ooit werkte. Allemáál worden het als belangrijke schakels beschouwd.

Dat zit ook vervat in de formulering van het bericht waarmee de contractverlenging werd meegedeeld: De Boeck zal 'verder meebouwen' aan de sportieve toekomst van KV Kortrijk.