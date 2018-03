Eindelijk erkenning voor Janice Cayman

Het was vorige week even schrikken voor Janice Cayman toen ze de Gouden Schoen bij de vrouwen in ontvangst mocht nemen. De Antwerpse had er een goed jaar opzitten in Montpellier, met de kwalificatie voor de Champions League als hoogtepunt, maar ze had niet verwacht dat ze voor Tessa Wullaert (Wolfsburg) en Davina Philtjens (Ajax) zou eindigen. In het voorjaar hadden haar twee concurrenten namelijk de dubbel gewonnen met hun club. ...