El Ghanassy ruilt KVO voor Nantes

Yassine El Ghanassy (27) trekt van de ene ploeg die zijn start heeft gemist naar de andere. Oostende staat laatst in de Belgische competitie met 0 op 9 en ook het Nantes van trainer Claudio Ranieri verloor de eerste twee competitiewedstrijden in de Franse Ligue 1. Hij tekent er voor vier jaar.

De tweevoudige international is al de tweede speler die de Belgsiche kust vaarwel zegt. Gohi Bi Cyriac gaat zijn geluk beproeven in de Turkse eerste klasse. Hij tekende er een contract voor drie seizoenen bij promovendus Sivasspor.

Het geld dat de Kustboys incasseerden gaven ze meteen weer uit aan een nieuwe spits die mee het scoringsprobleem moet verhelpen. Zinho Gano is topschutter in de Jupiler Pro League met vier doelpunten. Dat zijn er vier meer dan... KV Oostende. KVO kwam in drie wedstrijden nog niet tot scoren.

Voor Yassine El Ghanassy komt er nu een einde aan zijn derde passage in België. Tussen 2008 en 2015 was hij eigendom van AA Gent, maar hij werd wel drie keer uitgeleend. Eerst aan West Bromwich Albion, dan aan Heerenveen en als laatste aan Al Ain FC in Abu Dhabi. Zijn uitleenbeurten waren een verdeeld succes. In het seizoen 2013-2014 speelde hij, tussen de uitleenbeurten door, opnieuw een jaar voor de Buffalo's.

De Belg van Marokkaanse afkomst herlanceerde zijn carrière bij het Noorse Stabaek en kwam zo in beeld bij Oostende. In anderhalf seizoen scoorde hij negen keer voor zijn club.