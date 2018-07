Emilio Ferrera: 'Cercle sprak me aan, maar ik had mijn woord gegeven aan Michel'

Emilio Ferrera en Michel Preud'homme werkten voor het eerste samen bij Al Shabab in Saudi-Arabië. Nu worden ze herenigd in Luik. Emilio Ferrera is er T1 en Michel Preud'homme - even ademhalen - T1, sportief directeur, lid van de raad van bestuur en vicevoorzitter.

Is dat niet wat veel voor één persoon? Ferrera: 'In wezen verschilt het niet zoveel van wat hij elders deed. Bij Al Shabab nam hij beslissingen op verschillende niveaus. Hij was niet louter trainer, maar hield zich ook bezig met de algemene organisatie van de club, rekrutering en strategische beslissingen. Soms nam hij zelfs deel aan contractbesprekingen. Michel is niet gemaakt om zich alleen bezig te houden met wat er zich op het terrein afspeelt.

'Ondertussen heb ik begrepen dat hij ook bij Club Brugge veel verantwoordelijkheden op zich nam. Het enige verschil is dat hij nu officieel verschillende functies bekleedt. De voorzitter van Standard bezit de intellectuele eerlijkheid om alles te officialiseren.'

Verdeling

Een duo als T1, dat is bijna uniek in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Hoe gaat dat in zijn werk? Beide trainers bepalen de inhoud van de trainingen. Ferrera geeft ze meestal samen met conditietrainer Renaat Philippaerts. Preud'homme staat niet elke dag op het terrein, maar hij houdt wel telkens de tactische bespreking voor de wedstrijd. In theorie zal hij tijdens de wedstrijden van de bank springen om richtlijnen mee te geven.

'Springen' is daarbij de term die het best past bij zijn explosief karakter in het heetst van de strijd. Ferrera is veel rustiger. Water en vuur verenigd op de bank. 'Ik moet het rationele toevoegen aan zijn emotionele facet.'

Preud'homme zal ook de wedstrijden herbekijken en analyseren voor de debriefing achteraf en hij zal de media te woord staan na de wedstrijden. 'De pers is nooit mijn grote specialiteit. In de loop der jaren heb ik me gerealiseerd dat je het vlak na de wedstrijd niet altijd juist ziet omdat je te weinig afstand hebt kunnen nemen. Je zit nog vol adrenaline', aldus Ferrera.

Neen aan Cercle Brugge

'Michel Preud'homme en zijn project kwamen op het juiste moment', zegt Emilio Ferrera. 'Toen het vaststond dat Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck Anderlecht zouden verlaten, wist ik dat er voor mij geen toekomst meer was. Ik kwam er dankzij hen, ik zou er vertrekken met hen.'

Opnieuw hoofdtrainer worden, zag Ferrera niet meteen zitten. 'Ik heb meerdere slechtere ervaringen achter de rug. Ik heb de indruk dat ik vaak op het verkeerde moment bij een club terechtkwam. Nooit kreeg ik een stabiel project op lange termijn bij een stabiele club. Bij Beveren behaalde ik uitstekende resultaten, maar ik moest er opkrassen toen Jean-Marc Guillou de club overnam en zijn mannetjes posteerde. RWDM heb ik gered van de degradatie, maar de club ging failliet. Bij Lierse legde ik een fantastisch parcours af, maar Van Holsbeeck vertrok en ik moest ook gaan. Bij Club Brugge kwam ik toe op een moment dat ze niet op en Europese plaats stonden. We pakten 13 op 15 en misten slechts nipt de Champions League, maar dan ontstond er een bestuurscrisis met onder meer het ontslag van Marc Degryse. Een gelijkaardige situatie maakte ik mee bij KRC Genk. Met Oud-Heverlee Leuven zakte ik onverdiend. Ik leverde er in de tweede divisie nog goed werk met weinig middelen, maar werd toch de wacht aangezegd. Je moet het allemaal maar incasseren.'

Eind vorig seizoen kreeg hij van Cercle Brugge een aanbieding als hoofdcoach. 'Ik had Michel mijn woord gegeven, ook al moet ik toegeven dat het voorstel me aansprak. Het was een heel mooi project. Ik kon er me helemaal in vinden, temeer omdat ik er jongeren mocht helpen ontwikkelen. Dat vond ik al geweldig aan mijn job bij Anderlecht.'

