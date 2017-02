'En nu willen we de scalp van Nainggolan'

In een 'uitgelaten sfeertje' - dixit ooggetuige Dave Mestdach, tijdens de uren filmcriticus voor Knack Focus- vierden de Buffalo's de Europese kwalificatie van AA Gent tegen Tottenham in het mytische Wembleystadion. 'Het is plezant om zoveel supporters in Londen te zien', zegt Mestdach the day after. 'Officieel waren we met 7.000, maar er waren er veel meer. Je zag ze in Trafalgar Square, je zag ze in het British Museum, je zag ze overal....