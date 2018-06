Engeland - België: alleen Thibaut Courtois is een zekerheid

De spelers met een geel karton achter hun naam zullen we vanwege het schorsingsgevaar niet aan het werk zien in Kaliningrad. Dat sluit meteen Thomas Meunier, Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne uit. Hun vervangers zijn wellicht respectievelijk Nacer Chadli, Thomas Vermaelen en Marouane Fellaini.

De enige zekerheid is Thibaut Courtois - de bondscoach is immers van mening dat een doelman vooral speelminuten nodig heeft. Simon Mignolet lijkt dus niet op speeltijd te moeten rekenen.

Achterin speelt Vermaelen waarschijnlijk aan de zijde van Toby Alderweireld en Dedryck Boyata, al zouden dat ook Vincent Kompany en Leander Dendoncker kunnen zijn. Mogelijk wordt Kompany nog gespaard voor de tweede ronde.

Op het middenveld komt naast Fellaini ofwel Axel Witsel ofwel Mousa Dembélé. Op links kan Thorgan Hazard de vervanger worden van Yannick Carrasco, die woensdag niet meetrainde. Voorin kunnen Youri Tielemans - zoals tegen Tunesië - en Adnan Januzaj de vervangers zijn van Eden Hazard en Dries Mertens, die vorig weekend averij opliepen, maar intussen wel terug bij de groep aansloten.

Romelu Lukaku is net niet op tijd hersteld van zijn enkelblessure - al verscheen hij woensdag wel nog op het oefenveld. Michy Batshuayi wordt dan ook aan de aftrap verwacht.

Martinez heeft al aangekondigd dat hij zijn opstelling drie uur voor de wedstrijd (aftrap om 20 uur Belgische tijd, zal vrijgeven. Dat betekent dat hij geen rekening houdt met de afloop in groep H, waaruit de tegenstander in de achtste finales komt.

Winnen?

Het vooraf aangekondigde prestigeduel van dreigt door de omstandigheden een bizar duel te worden. 'Winnen is geen prioriteit', vertelde Martinez woensdag al in Kaliningrad.

De vraag is immers of beide al gekwalificeerde landen het slotduel in het vanwege zijn ligging gecontesteerde Kaliningrad wel willen winnen. Zowel sportief - zeker na de uitschakeling van Duitsland - als logistiek lijkt de tweede plaats in de groep alleen maar voordelen op te leveren.

Bij een draw zijn het overigens de kaarten die over de groepswinst zullen beslissen.

Geschiedenis

Beide landen stonden al vaak tegenover mekaar, de laatste zege van de Belgen dateert intussen van mei 1936. De laatste confrontatie was een oefeninterland in 2012 toen er in Londen met 1-0 verloren werd, ondanks een goede prestatie.